أخبار الانتقالات | حسم مصير دي يونج، وصفقة في الطريق لنيوكاسل

أكدت تليجراف الهولندية أنّ ألفريد شرودر، مساعد رونالد كومان في برشلونة ومدرب كلوب بروج الحالي، المرشح الأول لخلافة تين هاج في أياكس.

وسبق وعمل ألفريد شرودر في النادي الكتالوني خلال موسم 2020-2021 وحتى منتصف الموسم الحالي قبل إقالة كومان.