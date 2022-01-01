أخبار الانتقالات | حسم مصير دي يونج، وصفقة في الطريق لنيوكاسل

مساعد كومان يخلف تين هاج في أياكس
أكدت تليجراف الهولندية أنّ ألفريد شرودر، مساعد رونالد كومان في برشلونة ومدرب كلوب بروج الحالي، المرشح الأول لخلافة تين هاج في أياكس.
وسبق وعمل ألفريد شرودر في النادي الكتالوني خلال موسم 2020-2021 وحتى منتصف الموسم الحالي قبل إقالة كومان.
نيوكاسل يونايتد يقترب من نجم أتلتيكو مدريد
كشفت "توتو ميركاتو ويب" أنّ نيوكاسل يونايتد يقترب من ضم رينان لودي من أتلتيكو مدريد
وسبق وتعاقد نيوكاسل في يناير مع تريبيير من النادي الإسباني.
جيرارد روميرو يحسم مصير دي يونج
كشف الصحفي الكتالوني جيرارد روميرو أنّ فرينكي دي يونج، لاعب برشلونة، سوف يرحل إلى صفوف مانشستر يونايتد الصيف المقبل.
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"بنسبة 95% دي يونج سيلعب مع مانشستر يونايتد الموسم المقبل"
كلوب يشيد بصفقة هالاند
أبدى يورجن كلوب مدرب ليفربول، رأيه في صفقة انتقال إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند إلى مانشستر سيتي.
وقال كلوب ساخرًا في البداية:"هالاند لاعب جيد".
وأضاف:"سيتي لم يكن أبدًا ولكن يكون الفريق الذي يفوز بالمباريات بسبب لاعب واحد، لديهم طريقة لعب محددة وإرلينج سيدرك فجأة أنه يمكنه تسجيل الكثير من الأهداف بغزارة أكبر، سوف يحب ذلك".
وتابع:"أصيب مع دورتموند مرتين لكنه وحش حقيقي، لسوء الحظ هو توقيع جيد لهم".
تجديد بيريشيتش
أكد بيبي ماروتا مدير قطاع الكرة في نادي إنتر الإيطالي، أن الكرواتي إيفان بيريشيتش أصبح قريبًا من البقاء مع الفريق.
وقال ماروتا لشبكة "سكاي" الإيطالية:"إيفان يريد البقاء معنا وأنا أثق تمامًا في التوصل لاتفاق معه حول الاستمرار".
برشلونة يعود لجريمالدو
هدف آخر لبرشلونة على الجانب الأيسر لخلافة جوردي ألبا، وهو أليخاندرو جريمالدو لاعب بنفيكا البرتغالي.
وقال الصحفي بيدرو ألميدا، إن برشلونة تقدم بعرض قيمته 25 مليون يورو لضم صاحب الـ26 سنة الذي بدأ مسيرته في أكاديمية لاماسيا الخاصة بالنادي الكتالوني.
ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي يحاول فيها برشلونة ضم جريمالدو، حيث قام بأكثر من محاولة سابقة في الماضي.
بقاء كوتينيو
يعمل نادي أستون فيلا الإنجليزي، على وضع اللمسات الأخيرة في تحويل صفقة استعارة فيليب كوتينيو إلى شراء نهائي.
Aston Villa are working on final details to sign Philippe Coutinho on a permanent deal. Steven Gerrard says: "I can repeat I'm extremely keen to keep Coutinho here permanently, we’re trying and we're aligned". ⌛️🇧🇷 #AVFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 11, 2022
Final detail missing: payment terms. Work in progress. pic.twitter.com/49Shjhlmqd
وقال ستيفين جيرارد مدرب الفريق بعد الخسارة من ليفربول:"أكررها مرة أخرى، أنا متحمس جدًا للإبقاء على كوتينيو هنا بشكل دائم".
وأوضح جيرارد أن ناديه يحاول التفاوض مع برشلونة للتوصل لاتفاق في أقرب فرصة ممكنة.
اقتحام صفقة جنابري
تستمر التكهنات حول مصير سيرج جنابري جناح بايرن ميونخ، مع توقف المحادثات لتجديد عقده مع النادي الألماني.
وقالت صحيفة " Fichajes" الإسبانية، إن ريال مدريد برز كأحد الأندية التي تريد التعاقد مع اللاعب.
وفي حالة انضمامه للفريق، قد يقوم المدرب كارلو أنشيلوتي بالاعتماد على جنابري بمركز الجناح الأيمن، لتواجد فينيسيوس جونيور على الجانب الأيسر.
أهداف آرسنال
أكد الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، أن المهاجم البرازيلي جابرييل خيسوس، قرر الرحيل عن مانشستر سيتي بعد قدوم إرلينج هالاند.
وأشار إلى اعتبار آرسنال كالوجهة الأقرب لخيسوس، مع استهداف المدفعجية لضم يوري تيليمانس لاعب وسط ليستر سيتي أيضًا.
ريال لم يصرف النظر عن بوجبا
كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، عن اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع الفرنسي بول بوجبا رغم الأنباء حول صرف النظر عن ضمه.
صاحب الـ29 سنة يستعد للرحيل عن مانشستر يونايتد في الصيف، وهناك العديد من الأندية تريد الحصول على خدماته مثل باريس سان جيرمان ويوفنتوس.
ويراقب كارلو أنشيلوتي مدرب ريال الموقف من بعيد، لرغبته في تدعيم خط وسط فريقه للموسم القادم.
برشلونة ومدافع ريال مدريد السابق
يدرس نادي برشلونة الإسباني، فكرة التعاقد مع سيرخيو ريجيلون مدافع توتنهام لحل أزمة الظهير الأيسر بالفريق.
وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية، إن تشافي مدرب الفريق الكتالوني يعتبر صاحب الـ25 سنة من أهم الأهداف لخلافة جوردي ألبا.
ويأتي هذا الاهتمام رغم ارتباط ريجيلون بريال مدريد الغريم التقليدي لبرشلونة، حيث سبق أن لعب للنادي قبل الانتقال لتوتنهام.