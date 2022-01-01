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أخبار الانتقالات | حسم مصير بيل وإبراهيموفيتش يتحول للإدارة

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 24 مارس لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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Zlatan Ibrahimovic AC Milan 2021-22
Getty Images

نيوكاسل وفيلا يطلبان بوجبا

2022-03-24T07:31:40.119Z

قالت "صن" إن أستون فيلا قد يقدم عرضاً صادماً لضم النجم الفرنسي بول بوجبا الذي ينتهي عقده مع مانشستر يونايتد هذا الصيف.

وأضاف التقرير أن نيوكاسل هو الآخر سيتقدم بعرض لضم متوسط الميدان.

صراع أنتوني يشتعل

2022-03-24T07:30:27.721Z

أفادت "UOL" بأن برشلونة هو آخر الأندية التي أبدت اهتماماً بالتعاقد مع جناح أياكس أنتوني.

الدولي البرازيلي الشاب بحسب التقرير يحظى باهتمام بايرن ميونخ وكذلك ليفربول.

بروزوفيتش يجدد رسمياً مع إنتر

2022-03-24T07:29:01.303Z

أعلن إنتر رسمياً عن تمديد عقد نجمه مارسيلو بروزوفيتش رسمياً بعد أسابيع من التكهن.

ووقع الكرواتي عقداً حتى 2026 مع النيراتزوري، والذي أكدت تقارير أنه سيتقاضى بحسبه 6.5 مليون يورو موسمياً.

ريال يتخلى عن 8 لاعبين

2022-03-24T07:28:23.732Z

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تيباس يعود لمناقشة هالاند

2022-03-24T07:27:23.288Z

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بيل يرحل عن مدريد

2022-03-24T07:25:52.620Z

قال "فابريزيو رومانو" إن جاريث بيل سيرحل عن ريال مدريد في يونيو المقبل بعد انتهاء عقده مع الفريق.

وتحدث اللاعب في مؤتمر صحفي مع منتخب بلاده ويلز قال فيه إن الآن ليس الوقت للحديث عن المستقبل.

حسم مصير إبراهيموفيتش

2022-03-24T07:24:30.458Z

كشفت "لاجازيتا" أن زلاتان إبراهيموفيتش وميلان سيحددان معاً مصير النجم السويدي فيما يخص الموسم المقبل.

وأضاف التقرير أن على الأرجح سيجدد صاحب الأربعين عاماً لموسم إضافي ولكن براتب أقل، ثم سيتقلد منصباً إدارياً.