أخبار الانتقالات | حسم مصير إبراهيموفيتش من الاعتزال وصفقة تاريخية في أياكس

دييجو كوستا يواصل البحث عن فريق
كشفت "موندو ديبورتيفو" عن عرض وكلاء المهاجم السابق لأتلتيكو مدريد دييجو كوستا خدماته على عدة فرق.
وقال التقرير إن الأندية التي تواصل معها الوكلاء هي خيتافي وكروز أزول المكسيكي، مع وجود حديث عن بينارول، عملاق الأوروجواي.
اجتماع جديد من أجل دي ليخت
ذكرت "توتوسبورت" أن بايرن عازم على استكمال ضغطه من أجل ضم ماتاياس دي ليخت من صفوف يوفنتوس.
وأوضح التقرير أن ينتظر أن يشهد الأسبوع المقبل اجتماعاً جديداً بين الناديين لرغبة البافاري في حسم الصفقة بأقرب وقت.
إنزاجي: إنتر في مفاوضات لضم مدافع
عقب التعادل مع موناكو ودياً 2-2، تحدث سيموني إنزاجي، مدرب إنتر، عن ميركاتو الفريق مع وسائل الإعلام الحاضرة.
المدرب الإيطالي أكد وجود نقص في صفوف فريقه الدفاعية، وأشار إلى وجود مفاوضات مع لاعب مهم لدعم الخط الخلفي جارية حالياً، دون توضيح اسمه.
وتشير التقارير إلى أن إنتر في مفاوضات مكثفة مع تورينو من أجل حسم صفقة جيلسون بريمير مقابل 30 مليون يورو وبطاقة اللاعب شيزاري كاسادي.
مانشستر لا يمانع الصبر من أجل دي يونج
ناقشت "ميرور" آخر تطورات صفقة فرينكي دي يونج وقالت إن مانشستر يونايتد لا يمانع الانتظار حتى الأيام الأخيرة من الميركاتو لإتمامها.
وتوصل يونايتد لاتفاق مع برشلونة بخصوص نجمه الهولندي، ولكن العقبة تبقى هي اللاعب نفسه الذي يملك مستحقات متأخرة في إسبانيا بحسب التقارير تجعله يرفض الرحيل.
هدف يونايتد يجدد مع بي إس في
ذكرت "داجبلاد" الهولندية أن إبراهيما سانجاري، متوسط ميدان بي إس في تلقى عرضاً من ناديه للتجديد.
وتم ربط اللاعب بعرض من مانشستر يونايتد بقيمة 37 مليون يورو في الأيام الماضية.
شنغهاي يسمح لأوسكار بمفاوضة فلامنجو
أصبحت عودة الدولي البرازيلي السابق أوسكار لبلاده ممكنة عقب أن سمح ناديه شنغهاي له بالتفاوض مع فلامنجو بحسب معلومات جول.
وستكون الصفقة على سبيل الإعارة لمدة ستة شهور لأن النادي الصيني يطمح لعودة نجمه من جديد لصفوفه.
أياكس يضم المدافع الأغلى في تاريخه
أكدت "تيليجراف" الهولندية أن أياكس توصل لاتفاق مع رينجرز لضم كالفين باسي لتعويض ليساندرو مارتينيز المنتقل إلى مانشستر يونايتد.
المدافع النيجيري سيكلف أياكس مبلغاً في حدود 25 مليون يورو، ليصبح أغلى صفقة ضم مدافع بتاريخ النادي الهولندي.
ميلان يجدد عقد إبراهيموفيتش
أكدت عدة مصادر وعلى رأسها "توتوسبورت" و"فابريزيو رومانو" أن زلاتان إبراهيموفيتش لن يعتزل وسيجدد عقده مع ميلان.
السويدي الذي بعامه الأربعين سيوقع عقداً لعام واحد وسيخفض راتبه لقرابة مليون ونصف يورو بالموسم، بالإضافة لمبالغ متعلقة بالمشاركات.
ويغيب إبرا عن التدريب حالياً بسبب لخضوعه لجراحة في الركبة ستبعده حتى منتصف الموسم المقبل على الأقل.