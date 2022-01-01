أخبار الانتقالات | حسم مصير إبراهيموفيتش من الاعتزال وصفقة تاريخية في أياكس

عقب التعادل مع موناكو ودياً 2-2، تحدث سيموني إنزاجي، مدرب إنتر، عن ميركاتو الفريق مع وسائل الإعلام الحاضرة.

المدرب الإيطالي أكد وجود نقص في صفوف فريقه الدفاعية، وأشار إلى وجود مفاوضات مع لاعب مهم لدعم الخط الخلفي جارية حالياً، دون توضيح اسمه.

وتشير التقارير إلى أن إنتر في مفاوضات مكثفة مع تورينو من أجل حسم صفقة جيلسون بريمير مقابل 30 مليون يورو وبطاقة اللاعب شيزاري كاسادي.