أخبار الانتقالات | ريال مدريد يستهدف نجم ليفربول وخطف هدف برشلونة

وست هام ينافس برشلونة
موقع "Todofichajes" الإسباني، أكد اهتمام وست هام بالتعاقد مع عدنان يانوزاي جناح نادي ريال سوسييداد.
برشلونة يعتبر من المهتمين بالحصول على خدمات صاحب الـ26 سنة، ولكن الهامرز قرروا الدخول لخطف الصفقة في يناير.
سباق على نجم ساسوولو
كشف موقع "كالتشيو ميركاتو" عن اهتمام إنتر ويوفنتوس وميلان وروما بالتعاقد مع دافيد فراتيسي لاعب وسط ساسوولو.
صاحب الـ22 سنة يقدم مستويات مبهرة في الدوري الإيطالي هذا الموسم، لذلك جذب أنظار العديد من الأندية الكبرى.
ريال ومدافع ليفربول
أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع جو جوميز مدافع نادي ليفربول الإنجليزي.
وأوضحت أن محاولة ضم جوميز لن تحدث قبل الصيف القادم، خاصة وأن ليفربول لا يفضل التخلي عن لاعبه في الوقت الحالي.
رحيل كولاسيناك
صحيفة "تيليجراف" البريطانية، أشارت إلى رغبة واتفورد في التعاقد مع سياد كولاسيناك مدافع آرسنال في يناير القادم.
المدافع البوسني لا يشارك مع المدفعجية، والنادي الإنجليزي يطمح في التخلص منه في أقرب فرصة ممكنة، ووجهته القادمة قد تكون واتفورد.
نصيحة برباتوف
يؤمن ديميتار برباتوف مهاجم مانشستر يونايتد السابق، أن إدينسون كافاني لاعب الفريق يجب عليه الانضمام إلى برشلونة.
وقال برباتوف في تصريحات لموقع "Betfair":"رغم الموسم الجيد له، إلا أن كافاني لم يلعب كثيرًا بعد قدوم رونالدو".
وأضاف:"لو كانت أمامه فرصة لمغادرة النادي خاصة من برشلونة يجب عليه التفكير فيها من أجل اللعب بشكل أكبر".
مساعد جديد في مانشستر
يستعد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، لتعيين إيوان شارب كمساعد مدرب جديد للفريق لمعاونة رالف رانجنيك.
ومن المقرر أن يحل شارب بدلًا من كيران مكينا، بعد قرار الأخير بالانتقال إلى فريق إبسويتش تاون.