أخبار الانتقالات | ريال مدريد يستهدف نجم ليفربول وخطف هدف برشلونة

يؤمن ديميتار برباتوف مهاجم مانشستر يونايتد السابق، أن إدينسون كافاني لاعب الفريق يجب عليه الانضمام إلى برشلونة.

وقال برباتوف في تصريحات لموقع "Betfair":"رغم الموسم الجيد له، إلا أن كافاني لم يلعب كثيرًا بعد قدوم رونالدو".

وأضاف:"لو كانت أمامه فرصة لمغادرة النادي خاصة من برشلونة يجب عليه التفكير فيها من أجل اللعب بشكل أكبر".