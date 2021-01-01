مدونة حية

أخبار الانتقالات | حرب باريس ومدريد وفيران يقترب من برشلونة

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 20 ديسمبر لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

محدث
التعليقات (0)
FERRAN TORRES MANCHESTER CITY
Getty Images

الحرب مستمرة .. باريس مهتم ببنزيما

2021-12-20T06:58:28.530Z

التفاصيل هنا

دورتموند يؤكد اهتمام ريال بضم هالاند

2021-12-20T06:55:10.384Z

التفاصيل هنا

ليوناردو: هناك فرصة لبقاء مبابي وتجديد عقده

2021-12-20T06:55:09.093Z

التفاصيل هنا

هل يعود بيريرا إلى إنجلترا؟ الصرامي يثير الجدل

2021-12-20T06:55:08.327Z

التفاصيل هنا

قطر يفسر أسباب رحيل بلايلي

2021-12-20T06:55:07.524Z

اقرأ هنا القصة كاملة

اتفاق وشيك بين برشلونة وسيتي بخصوص فيران

2021-12-20T06:54:21.297Z

أكدت عدة مصادر إسبانية أن الاتفاق أصبح وشيكاً بين برشلونة ومانشستر سيتي بخصوص فيران توريس.

وستكون قيمة الصفقة 50 مليون يورو، ولكن يريد برشلونة تقسيط المبلغ وليس دفعه بصورة مباشرة.