أخبار الانتقالات | حرب باريس ومدريد وفيران يقترب من برشلونة

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 20 ديسمبر لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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