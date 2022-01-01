أخبار الانتقالات | حارس جديد في مانشستر وبرشلونة يتخلص من ديست

ذكرت "سبورت" أن المفاوضات بين مانشستر يونايتد وبرشلونة جارية بشكل إيجابي بخصوص سيرجينيو ديست.

ويطلب البلوجرانا قرابة 20 مليون يورو من أجل بيع الظهير الأمريكي الذي لا يدخل في حسابات الفريق بحسب التقرير، الأمر الذي تأكد باستبعاد اللاعب من قائمة مباراة رايو مساء اليوم السبت.