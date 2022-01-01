أخبار الانتقالات | جوارديولا قريب من مدافع وفريق موريبا الجديد

ليفربول ليس مهتماً بلاعب سبورتنج
أكدت "ديلي ميل" عدم صحة التقارير التي ربطت ليفربول بضم ماتيوس نونيس من صفوف سبورتنج لشبونة.
وذكرت تقارير أن أزمة الإصابات في خط وسط الريدز قد تعيد إحياء الاهتمام بمتوسط الميدان الشاب.
بافارد مستمر مع بايرن
قالت "كيكر" إن بايرن ميونخ قرر إزالة بينجامين بافار من قائمة المعروضين للبيع هذا الصيف.
تحسن أداء المدافع الفرنسي أقنع المسؤولين في بايرن بالإبقاء عليه هذا الموسم وعدم بيعه بحسب التقرير.
كريمونيزي يضم هداف دوري المؤتمر
أعلن كريمونيزي الصاعد حديثاً للسيري آ التعاقد مع سيريل دريسير من صفوف جينك.
الصفقة تعد ضربة قوية للفريق الإيطالي كون دريسير هو هداف دوري المؤتمر الأوروبي النسخة الماضية حيث لعب مُعاراً مع فينورد.
كاليميندو قريب من رين
ذكرت "ليكيب" أن رين سيدفع 25 مليون يورو لضم مهاجم بي إس جي أرنو كاليميندو.
المهاجم الشاب تألق مُعاراً مع لانس الموسم الماضي، وشارك بالفترة التحضيرية لباريس.
فريق موريبا الجديد
قال "ريليفو" إن كريستال بالاس يحاول قرصنة صفقة انتقال إيلاش موريبا لصفوف فالنسيا.
الدولي الإسباني الشاب لعب مع فالنسيا مُعاراً من لايبزيج الموسم الماضي، ويحاول الخفافيش الحصول على توقيعه بصفة نهائية.
إيفرتون يتراجع عن ضم إدريسا
أوضحت "ديلي ميل" أن إيفرتون لن يضم إدريسا جانا جاي من باريس سان جيرمان وسيتجه لأهداف أخرى.
وقال التقرير إن محمد كمارا من لايبزيج هو المرشح الأبرز لتعزيز خط وسط التوفيز، دون تفسير أسباب انهيار صفقة جاي رغم التقارير عن حدوثها بصيغة الإعارة.
سيرخيو جوميز يعزز دفاعات مانشستر سيتي
أكدت عدة مصادر، على رأسها "فابريزيو رومانو"، نجاح مانشستر سيتي بحسم صفقة سيرخيو جوميز من صفوف أندرلخت.
وسينتقل المدافع الإسباني لصفوف فريق بيب جوارديولا مقابل 10 مليون يورو بحسب التقارير، ولن يخرج مُعاراً كما أشارت بعض المصادر.
بايي مطلوب في مارسيليا
أفادت "ليكيب" بأن مارسيليا هو أحدث الأندية المهتمة بالتعاقد مع إريك بايي من صفوف مانشستر يونايتد.
ولا يدخل المدافع الإيفواري بحسابات إريك تين هاج، مدرب الفريق، بحسب التقارير، ومطلوب أيضاً في وست هام.
مدافع جديد على رادار باريس
ذكرت "ليكيب" أن باريس سان جيرمان قد وجه أنظاره نحو محمد سيماكان، مدافع لايبزيج.
ويأتي الاهتمام بالمدافع الشاب عقب الصعوبات التي واجهها باريس في ضم ميلان شكرينيار من صفوف إنتر، والذي يتمسك بالحصول على 70 مليون يورو على الأقل لبيع السلوفاكي.