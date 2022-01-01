أخبار الانتقالات | جوارديولا يريد نجم ريال مدريد وحقيقة تحريض كين

ذكرت صحيفة "ناسيونال" أن مانشستر سيتي يفكر في التعاقد مع توني كروس لاعب ريال مدريد في يناير القادم.

وأوضحت أن اللاعب رفض عرض ريال من أجل توقيعه على عقد جديد بدلًا من عقده الحالي الذي ينتهي في صيف عام 2023.

وهو ما جعل المدرب بيب جوارديولا يفكر في ضمه بالميركاتو الشتوي القادم بمقابل مخفض، وسط توقعات بترحيب ريال بهذه الخطوة بدلًا من خسارة الدولي الألماني بالمجان.