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أخبار الانتقالات | جالاكسي ينقذ برشلونة مجدداً ومانشستر معجب بمهاجم بولونيا

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 6 أغسطس لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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Marko Arnautovic Bologna
Getty

70 مليون يورو وألونسو من أجل دي يونج

2022-08-06T10:05:33.893Z

قالت "سبورت" إن تشيلسي قدم عرضاً مغرياً لبرشلونة من أجل بيع فرينكي دي يونج.

ويعرض البلوز ماركوس ألونسو، هدف برشلونة لدعم الدفاع، بالإضافة لسبعين مليون يورو بحسب الجريدة الكتالونية.

عرض جديد لفوفانا

2022-08-06T10:04:47.065Z

ذكر "فابريزيو رومانو" أن تشيلسي تقدم بعرض جديد لليستر سيتي من أجل ضم ويسلي فوفانا.

ويتخطى العرض 80 مليون يورو بحسب الصحفي الإيطالي، ولم يتضح رد الثعالب عليه بعد.

مانشستر مهتم بأرناوتوفيتش

2022-08-06T07:55:31.973Z

فجرت "لاجازيتا" مفاجأة بخصوص وجود اهتمام من مانشستر يونايتد بضم ماركو أرناوتوفيتش من بولونيا.

وقال التقرير إن اللاعب مهتم بالفكرة، ولكن ناديه سيحاول مقاومة الصفقة حال وصول عرض رسمي.

صراع إيطالي على بابلو ماري

2022-08-06T07:53:46.894Z

قال "فابريزيو رومانو" إن بابلو ماري تأجل انتقاله لصفوف مونزا بعد تلقي آرسنال عرضاً من فيرونا.

ويعرض فيرونا شراء المدافع الإسباني، بينما عرض مونزا ضمه على سبيل الإعارة، وإلزامية شراء حال البقاء في السيري آ الموسم المقبل.

فلاسيتش يغادر وست هام

2022-08-06T07:52:57.585Z

ذكر "نيكولا شيرا" أن وست هام سيتخلص من الدولي الكرواتي نيكولا فلاسيتش هذا الصيف.

اللاعب لا يدخل في خطط ديفيد مويس، مدرب الفريق، ويملك عروضاً من فالنسيا وتورينو بحسب التقرير.

كوستيتش يودع فرانكفورت

2022-08-06T07:51:18.143Z

قبل مباراة فرانكفورت مع بايرن لحساب البوندسليجا، قام فيليب كوستيتش، نجم الفريق، بتحية جماهير الفريق، ما اعتبرته التقارير إشارة إلى الرحيل.

وشارك الجناح الصربي في هزيمة فريقه بسداسية من حامل اللقب، وتشير التقارير في إيطاليا وألمانيا لاقتراب الاتفاق بينه وبين يوفنتوس.

جالاكسي قد يضم سيرجي روبرتو

2022-08-06T07:45:57.426Z

عقب التعاقد مع ريكي بوتش، قد يتحرك لوس أنجلوس جالاكسي ويضم لاعباً جديدًا من برشلونة بحسب "آس".

وطرحت الجريدة سيرجي روبرتو كتدعيم محتمل للفريق الأمريكي، والذي سبق وكان مرتبطاً بالرحيل عن البلوجرانا ولكن مدد عقده.

أرتيتا يفتح الباب للمزيد من التعاقدات

2022-08-06T07:44:14.748Z

فتح ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال الباب لتعاقد فريقه مع المزيد من اللاعبين خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وذلك في تصريحاته للإعلام عقب الفوز على كريستال بالاس الجمعة.

وقال الإسباني إن سوق الانتقالات بعد طويلة وهناك فرصة للمزيد من التحركات على صعيد الراحلين والقادمين.