أخبار الانتقالات | جالاكسي ينقذ برشلونة مجدداً ومانشستر معجب بمهاجم بولونيا

70 مليون يورو وألونسو من أجل دي يونج
قالت "سبورت" إن تشيلسي قدم عرضاً مغرياً لبرشلونة من أجل بيع فرينكي دي يونج.
ويعرض البلوز ماركوس ألونسو، هدف برشلونة لدعم الدفاع، بالإضافة لسبعين مليون يورو بحسب الجريدة الكتالونية.
عرض جديد لفوفانا
ذكر "فابريزيو رومانو" أن تشيلسي تقدم بعرض جديد لليستر سيتي من أجل ضم ويسلي فوفانا.
ويتخطى العرض 80 مليون يورو بحسب الصحفي الإيطالي، ولم يتضح رد الثعالب عليه بعد.
مانشستر مهتم بأرناوتوفيتش
فجرت "لاجازيتا" مفاجأة بخصوص وجود اهتمام من مانشستر يونايتد بضم ماركو أرناوتوفيتش من بولونيا.
وقال التقرير إن اللاعب مهتم بالفكرة، ولكن ناديه سيحاول مقاومة الصفقة حال وصول عرض رسمي.
صراع إيطالي على بابلو ماري
قال "فابريزيو رومانو" إن بابلو ماري تأجل انتقاله لصفوف مونزا بعد تلقي آرسنال عرضاً من فيرونا.
ويعرض فيرونا شراء المدافع الإسباني، بينما عرض مونزا ضمه على سبيل الإعارة، وإلزامية شراء حال البقاء في السيري آ الموسم المقبل.
فلاسيتش يغادر وست هام
ذكر "نيكولا شيرا" أن وست هام سيتخلص من الدولي الكرواتي نيكولا فلاسيتش هذا الصيف.
اللاعب لا يدخل في خطط ديفيد مويس، مدرب الفريق، ويملك عروضاً من فالنسيا وتورينو بحسب التقرير.
كوستيتش يودع فرانكفورت
قبل مباراة فرانكفورت مع بايرن لحساب البوندسليجا، قام فيليب كوستيتش، نجم الفريق، بتحية جماهير الفريق، ما اعتبرته التقارير إشارة إلى الرحيل.
وشارك الجناح الصربي في هزيمة فريقه بسداسية من حامل اللقب، وتشير التقارير في إيطاليا وألمانيا لاقتراب الاتفاق بينه وبين يوفنتوس.
جالاكسي قد يضم سيرجي روبرتو
عقب التعاقد مع ريكي بوتش، قد يتحرك لوس أنجلوس جالاكسي ويضم لاعباً جديدًا من برشلونة بحسب "آس".
وطرحت الجريدة سيرجي روبرتو كتدعيم محتمل للفريق الأمريكي، والذي سبق وكان مرتبطاً بالرحيل عن البلوجرانا ولكن مدد عقده.
أرتيتا يفتح الباب للمزيد من التعاقدات
فتح ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال الباب لتعاقد فريقه مع المزيد من اللاعبين خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وذلك في تصريحاته للإعلام عقب الفوز على كريستال بالاس الجمعة.
وقال الإسباني إن سوق الانتقالات بعد طويلة وهناك فرصة للمزيد من التحركات على صعيد الراحلين والقادمين.