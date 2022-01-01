أخبار الانتقالات | جالاكسي ينقذ برشلونة مجدداً ومانشستر معجب بمهاجم بولونيا

قبل مباراة فرانكفورت مع بايرن لحساب البوندسليجا، قام فيليب كوستيتش، نجم الفريق، بتحية جماهير الفريق، ما اعتبرته التقارير إشارة إلى الرحيل.

وشارك الجناح الصربي في هزيمة فريقه بسداسية من حامل اللقب، وتشير التقارير في إيطاليا وألمانيا لاقتراب الاتفاق بينه وبين يوفنتوس.