أخبار الانتقالات | "جالاكتيكوس" الساعات الأخيرة في جلطة سراي وبوتر إلى تشيلسي

يوفنتوس وميلان يراقبان ميندي
ذكر "إكريم كونور" أن تشيلسي في مفاوضات مع حارسه إدوارد ميندي لتمديد عقده.
وأضاف الصحفي التركي أن ميلان ويوفنتوس يراقبان وضع الحارس السنغالي في حال فشلت مفاوضات مد العقد.
إشبيلية يفكر في مارسيلينو
ذكر "نيكولو شيرا" أن مجلس إدارة إشبيلية قد يقيل المدرب جولين لوبيتيجي عقب البداية السيئة للموسم على الصعيد المحلي والقاري.
وبحسب التقرير، سيحصل مدرب ريال مدريد على فرصة أخيرة في اللقاء المقبل ضد إسبانيول، ولكن في حال الخسارة مجدداً، سيدخل الفريق في مفاوضات مع مدرب بيلباو السابق مارسيلينو.
جراهام بوتر مدرباً لتشيلسي
أكدت عدة مصادر في إنجلترا وأوروبا أن الاتفاق قد تم بين تشيلسي وجراهام بوتر، مدرب برايتون، ليكون هو المدير الفني المقبل للبلوز.
ولم ينظم برايتون مؤتمراً صحفياً لمباراة كريستال بالاس المقبلة، والتي وقع تأجيلها بسبب إضراب سكك الحديد، ولكن أشار "فابريزيو رومانو" إلى أن تقدم المفاوضات بين تشيلسي وبوتر من الأسباب كذلك.
جلطة سراي يضم إيكاردي وماتا وروس ويرفض خاميس
شهد مساء الأربعاء يوماً حافلاً في جلطة سراي بعد أن أتم ضم ماورو إيكاردي من باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة ووصل اللاعب إلى تركيا وسط استقبال حافل من الجمهور.
ووصل صباح الخميس أيضاً انضمام خوان ماتا ووصوله لإسطنبول بحسب "نيكولو شيرا"، وسيوقع الدولي الإسباني عقداً مباشرة كونه لاعباً حراً عقب انتهاء عقده مع مانشستر يونايتد.
تحركات الفريق التركي لم تتوقف هنا، إذ ضم الدولي الدنماركي ماتياس روس، وكذلك لاعب برشلونة السابق يوسف دمير، والذي سيوقع عقداً حتى 2026 بحسب "شيرا".
وفي نفس السياق، قال "رودي جاليتي" إن جلطة سراي حاول ضم خاميس رودريجيز من الريان، وتوصل لاتفاق بالفعل مع النجم الكولومبي، ولكن فضل ضم ماتا بنهاية المطاف.