أخبار الانتقالات | اجتماع برشلونة الغامض وصفقة يونايتد المجانية!

كريم أديمي رفض برشلونة!
بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت" فاللاعب كريم أديمي قد رفض فكرة تمثيل برشلونة خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت الصحيفة أن اللاعب يريد اللعب لفريق ألماني، في ظل وجود اهتمام من بوروسيا دورتموند بضمه.
توتنهام يترك ديلي آلي مجانًا
أوضحت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي توتنهام سيتخلص من لاعبه ديلي آلي خلال فترة الانتقالات الشتوية بشكل مجاني.
جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "ذا أتليتيك"، وبالرغم من رفض عرض باريس سان جيرمان لضمه قبل حوالي عام.
مينو رايولا يجتمع بلابورتا!
كشفت تقارير صحفية عن اجتماع جمع بين جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الحالي ومينو رايولا وكيل اللاعبين الشهير.
الاجتماع لم يكن صدفة وكان مخططًا له من الأسبوع الماضي بحسب ما ذكر فابريزيو رومانو.
مانشستر يونايتد يريد الدعم بصفقة مجانية
أكدت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي مانشستر يونايتد يريد دعم صفوفه بصفقة مجانية خلال سوق الانتقالات.
جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "ذا أتليتيك"، حيث أكد أن النادي يريد ضم اللاعب أبو بكر كامارا من صفوف مارسيليا بعد انتهاء عقده.
آرسنال يستهدف فلاهوفيتش!
كشفت تقارير صحفية إيطالية عن رغبة آرسنال في الحصول على خدمات اللاعب دوسان فلاهوفيتش نجم فيورنتينا.
جاء هذا بحسب ما ذكرت "لا جازيتا ديلو سبورت"، والتي أكدت أن فيورنتينا لن يتركه بأقل من 100 مليون يورو.
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