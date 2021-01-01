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أخبار الانتقالات | صدمة ريال مدريد والتخلص من بضاعة برشلونة

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 15 ديسمبر لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

محدث
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Antonio Rudiger Chelsea
Getty Images

تبادل محتمل

2021-12-15T11:47:32.047Z

يحاول نادي إنتر الإيطالي التخلص من لاعبه إيفان بيريشيتش في أقرب فرصة ممكنة وفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو".

وأوضح الموقع أن المحادثات متوقفة لتجديد عقد الجناح الكرواتي، لذلك يسعى إنتر لاستبداله بفيليب كوستيتش لاعب فرانكفورت.

يوفنتوس يتخلص من بضاعة برشلونة

2021-12-15T11:43:09.265Z

يسعى نادي يوفنتوس الإيطالي، للتخلص من لاعبه البرازيلي أرتور ميلو بسبب فشله في إثبات قدراته.

موقع "كالتشيو ميركاتو" أكدت وجود محادثات مع روما ولاتسيو من أجل بيع لاعب برشلونة السابق.

بداية جديدة لنيوكاسل

2021-12-15T11:41:34.540Z

موقع " Northern Echo" الإنجليزي، أكد على اقتراب نيوكاسل من التعاقد مع كيران تريبيير لاعب أتلتيكو مدريد.

النادي الإنجليزي يريد بداية طفرته بضم ظهير أتلتيكو، وجعله اللاعب الأعلى أجرًا بصفوف الفريق.

ساري يريد ثنائي تشيلسي

2021-12-15T11:40:07.163Z

صحيفة " Il Messaggero" الإيطالية كشفت عن اهتمام ماوريتسيو ساري مدرب لاتسيو بضم الثنائي كالوم هودسون أودوي وإيمرسون بالميري من تشيلسي.

المدرب الإيطالي يطمح في استغلال الفترة التي قضاها بالنادي الإنجليزي، لضم ثنائي البلوز لتدعيم صفوف فريقه.

صدمة ريال مدريد

2021-12-15T10:42:19.237Z

يطمح نادي باريس سان جيرمان، في الفوز بسباق التعاقد مع أنطونيو روديجر مدافع تشيلسي خلال الصيف القادم.

صاحب الـ28 سنة ارتبط بالانضمام إلى ريال مدريد، ولكن صحيفة "بيلد" أكدت أن باريس هو الأقرب لضمه حاليًا بالمجان بعد نهاية عقده مع البلوز في يونيو 2022.

باريس يفاوض نجم بايرن

2021-12-15T10:41:54.000Z

قرر نادي باريس سان جيرمان، التفاوض مع بايرن ميونخ من أجل التعاقد مع جناحه الفرنسي كينجسلي كومان.

عقد صاحب الـ25 سنة مع بايرن ينتهي في 2023، والموقف متعثر بشكل كبير لإقناعه بالتجديد.

موقع "كالتشيو ميركاتو" أكد أن باريس سيسعى لاستغلال ذلك لمحاولة ضمه لتدعيم تشكيل المدرب ماوريسيو بوتشيتينو.