مدونة حية

أخبار الانتقالات | ثورة في باريس ورحيل مارسيلو

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 10 ديسمبر لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

محدث
التعليقات (0)
PSG celebrate Messi goal vs Club Brugge 2021-22
Getty

فاينالدوم أيضاً خارج الحسابات

2021-12-10T07:05:14.871Z

قال "كالتشيو ميركاتو" إن الهولندي جورجينيو فاينالدوم هو الآخر قد يغادر بي إس جي الفترة المقبلة.

الدولي الهولندي لا يشارك بصفة أساسية، وذكر التقرير أن إنتر قد يتحرك لضمه ولكن في صورة الإعارة فقط.

بالميراس سيحاول مع مارسيلو

2021-12-10T07:05:13.823Z

أوضحت "E GOOL" أن مارسيلو قد يغادر ريال مدريد الفترة المقبلة في ظل خروجه من التشكيل الأساسي.

وقال التقرير إن بالميراس أكبر المهتمين بضم الظهير الأيسر، ويريد أن يبرز أن الأمر سيعطيه فرصة للمشاركة بالمونديال المقبل.

عدة عروض لفيسينو

2021-12-10T07:05:12.996Z

ذكر "إف سي إنتر نيوز" أن ماتياس فيسينو قريب من مغادرة إنتر في ميركاتو يناير.

ويتصدر نابولي قائمة المهتمين، ولكن هناك تحركات في الليجا أيضاً، بالإضافة لاهتمام من إيفرتون.

جواو فيليكس إلى مانشستر سيتي؟

2021-12-10T07:05:12.040Z

ذكر "كالتشيو ميركاتو" أن جورجي مينديش، الوكيل المشهور، يحاول نقل وكيله جواو فيليكس من أتلتيكو مدريد.

وقال التقرير إن اللاعب قد يكون محط اهتمام من مانشستر سيتي، وهو ما يحاول تحويله مينديش إلى حقيقة.

برشلونة يطهر صفوفه

2021-12-10T07:05:11.285Z

التفاصيل هنا

2021-12-10T07:05:10.220Z

ثورة في صفوف بي إس جي

2021-12-10T07:05:08.509Z

أوضحت "ليكيب" أن باريس سان جيرمان يخطط لرحيل مجموعة كبيره من لاعبيه في انتقالات يناير بسبب خروجهم من الحسابات.

ومن ضمن الأسماء التي ذكرها التقرير عبدو ديالو، كولين داجبا، رافينيا، الحارس الثالث سيرخيو ريكو، وأيضاً ماورو إيكاردي.