أخبار الانتقالات | توخيل في مانشستر يونايتد وأوريجي إلى ميلان

هازارد مطلوب في مدريد
ذكرت "فوت ميركاتو" أن أتلتيكو مدريد مهتم بالتعاقد مع الدولي البلجيكي تورجان هازارد.
وأصبح هازارد لاعباً أساسياً في صفوف بوروسيا دورتموند، ولكن أتلتيكو قد يتحرك لضمه في حال رحيل مواطنه يانيك كاراسكو.
فشل صفقة بوتافوجو وكافاني
قالت "جلوبو" إن انتقال إدينسون كافاني إلى صفوف بوتافوجو البرازيلي لن يتم.
وأضاف التقرير أن السبب الأرجح لعدم نجاح الصفقة هو المطالب المادية لمهاجم مانشستر يونايتد الحالي.
ميلان يقترب من أوريجي
ذكر "نيكولا شيرا" وعدة مصادر في إيطاليا أن ميلان قد اجتمع مع وكلاء ديفوك أوريجي، مهاجم ليفربول، بالأيام الماضية.
وينتهي عقد المهاجم البلجيكي مع الريدز بحلول نهاية الموسم ولا توجد مؤشرات تشير إلى استمراره مع الفريق الإنجليزي.
مصير مجهول لديبالا
تحدث بافل نيدفيد، نائب رئيس يوفنتوس، مع الإعلام على هامش لقاء فياريال وقال إن مسألة تمديد عقد باولو ديبالا لم تحسم بعد.
وأضاف نيدفيد أن ديبالا وعدة لاعبين آخرين هناك اتفاق معهم بخصوص تأجيل مسألة التمديد وأن هناك وقت بعد لمناقشة الأمر.
توخيل أم لوبيتيجي لتدريب مانشستر يونايتد؟
ذكرت "ديلي ستار" أن مانشستر يونايتد يعمل على تعيين مدرب تشيلسي توماس توخيل لقيادة الفريق بداية من الموسم المقبل، ويأمل في حسم الاتفاق قبل نهاية الموسم الجاري.
وأضافت "جارديان" من جانبها أن يونايتد وضع اسم مدرب إشبيلية جولين لوبيتينجي كذلك ضمن قائمة المرشحين لتولي المنصب الموسم المقبل.