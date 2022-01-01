أخبار الانتقالات | تفاصيل محاولة الهلال لضم رونالدو وعودة كوستا

أكدت تقارير صحفية إيطالية أن نادي إنتر قد بدأ بالفعل المفاوضات مع لاعبه ميلان شكرينيار من أجل تجديد عقده.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "لا إنتريستا"، في ظل وجود رغبة من باريس سان جيرمان في ضم المدافع الذي ينتهي تعاقده في يونيو القادم.