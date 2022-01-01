أخبار الانتقالات | تضحية مدافع برشلونة وبوتر يريد رونالدو في تشيلسي

توماس لن يخلف بوتر
أصر توماس فرانك المدير الفني لبرينتفورد على عدم رحيله عن صفوف الفريق في الوقت الحالي وسط أنباء انتقاله لبرايتون، لخلافة جراهام بوتر المنتقل لتشيلسي.
وقال فرانك في تصريحات نشرتها صحيفة "ديلي ميل":"أنا سعيد جدًا بمكاني الحالي في برينتفورد وأقوم بالتركيز على وظيفتي في كل يوم".
وأضاف:"بالنسبة لي أنا بحاجة إلى شيء مجنون وخاص جدًا يجعلني أرحل عن النادي، ولكن الشيء المؤكد الآن أنني سعيد هنا".
عودة دي توماس
قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إن نادي رايو فاليكانو دخل في محادثات مع إسبانيول للتعاقد مع المهاجم راؤول دي توماس.
المهاجم الإسباني ارتبط كثيرًا بالانتقال لريال مدريد والعديد من الأندية الأخرى، لكنه الآن يبدو في طريقه للعودة إلى فاليكانو.
منافسة على موهبة دي جاما
قال موقع "inews" إن نادي فاسكو دي جاما طلب من نيوكاسل مبلغ 30 مليون جنيه استرليني لبيع لاعبه أندري سانتوس.
وأشار إلى وجود منافسة شرسة على صاحب الـ18 سنة من باريس سان جيرمان وبرشلونة بالإضافة للماكبايز.
بوتر يريد رونالدو
قال موقع " Fichajes" الإسباني إن جراهام بوتر يريد المزيد من التعاقدات خلال فترتي الانتقالات القادمتين بعد انتقاله لتشيلسي.
وأكد أن بوتر يريد التعاقد مع كريستيانو رونالدو من مانشستر يونايتد، وثنائي برايتون مويسيس كايسيدو ولياندرو تروسار، حيث يدخل الثلاثي جميعًا في العام الأخير من عقودهم.
تضحية بيليرين
كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عن رفض المدافع الإسباني هيكتور بيليرين لعرضين إيطاليين في اليوم الأخير من الانتقالات.
وأوضح أن اللاعب وافق على تخفيض راتبه بشكل كبير من أجل تسهيل رحيله عن آرسنال بالمجان إلى برشلونة.
لويز متحمس للانتقال لآرسنال
قال موقع "فوتبول إنسايدر" إن دوجلاس لويز لاعب وسط أستون فيلا متحمس للانتقال إلى صفوف آرسنال خلال الميركاتو الشتوي القادم.
وكان آرسنال قد حاول ضم اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية الماضية مقابل 25 مليون جنيه استرليني، لكن ناديه طلب 30 مليونًا رغم دخوله في العام الأخير من عقده.