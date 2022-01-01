أخبار الانتقالات | تضحية ريال مدريد وتحديد مصير النني مع آرسنال

رافينيا يتجاهل ليدز
علم موقع "جول" برفض الجناح البرازيلي رافينيا فكرة الجلوس مع ناديه الحالي ليدز يونايتد لتجديد عقده لفترة أطول.
ويأتي ذلك بسبب رغبته في الرحيل وخوض تجربة جديدة وبالتحديد برشلونة الذي يتصدر سباق الحصول على خدماته.
ميلان مهتم بهازارد
أصبح إيدين هازارد جناح ريال مدريد قريبًا من الرحيل عن النادي الإسباني في الصيف، وسط تكهنات مستمرة حول مستقبله.
وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن نادي ميلان الإيطالي أصبح من أكبر المهتمين بالحصول على خدماته بمقابل مادي مخفض.
عرض آرسنال لنجم فينورد
كشفت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية عن قيام آرسنال بمحاولة التعاقد مع لويس سينيستيرا في الصيف.
وأشارت إلى تقدم المدفعجية في السباق على ليفركوزن وأتلتيكو مدريد من أجل ضم جناح فينورد الذي يبلغ سعره حوالي 15 مليون يورو.
تشيلسي يريد ديبالا
أكد موقع "90min" الإنجليزي أن تشيلسي دخل في سباق التعاقد مع باولو ديبالا مهاجم نظيره الإيطالي يوفنتوس.
وأشار إلى أن النادي اللندني قرر منافسة أتلتيكو مدريد وإنتر للحصول على خدمات صاحب الـ28 سنة بالمجان في الصيف.
رحيل النني
قال الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، أن نادي آرسنال الإنجليزي لا يفكر في تجديد عقد اللاعب المصري محمد النني.
وأوضح أن اللاعب يمضي الأشهر الأخيرة من مسيرته في النادي اللندني، قبل نهاية عقده في 30 يونيو القادم.
انسحاب يوفنتوس
قرر نادي يوفنتوس الإيطالي، الانسحاب من سباق التعاقد مع لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا، بسبب الراتب المرتفع لنجم مانشستر يونايتد.
وقالت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، إن راتب اللاعب يصل إلى 15 مليون يورو، وهو ما لا يستطيع يوفنتوس تحمله، ولا يمكنه عرض أكثر من 8 ملايين يورو سنويًا.
تضحية من أجل هالاند ومبابي
يفكر نادي ريال مدريد الإسباني، في التخلي عن الثنائي رودريجو وماركو أسينسيو خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وأشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إلى أن ريال يريد بيعهما من أجل الاستفادة ماليًا لتمويل بعض الصفقات الأخرى مثل إرلينج هالاند وكيليان مبابي.