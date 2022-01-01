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أخبار الانتقالات | تشيلسي يستغل وضع رونالدو .. ويونايتد يتحرك نحو نكونكو

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 7 يوليو لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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Cristiano Ronaldo Chelsea vs Man Utd Premier League 2021-22
Getty Images

تقديم كريستنسن

2022-07-07T11:42:48.569Z

قام نادي برشلونة بتقديم الدنماركي أندرياس كريستنسن لاعبًا جديدًا في الفريق.

تشيلسي يستعد لتقديم عرض لضم رونالدو

2022-07-07T09:00:00.000Z

موقع "فوتبول إنسايدر" الإنجليزي كشف أن نادي تشيلسي يستعد لتقديم عرض بقيمة 15 مليون يورو للتعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويضغط رونالدو على إدارة مانشستر يونايتد، ويبدو أن النادي قد يرضخ لمطالب البرتغالي وسيسمح له بالخروج.

Cristiano Ronaldo
Getty

آرسنال يراقب ظهير بنفيكا

2022-07-07T08:15:00.000Z

أكدت صحيفة "ريكورد" البرتغالية أن نادي آرسنال سيتحرك للتعاقد مع الإسباني أليكس جريمالدو ظهير نادي بنفيكا.

آرسنال يرغب في الحصول على لاعب يدعم مركز الظهير الأيسر، ويرى في جريمالدو اللاعب المناسب لسد العجز في هذا المركز.

مانشستر يتحرك نحو نكونكو

2022-07-07T08:00:00.000Z

صحيفة "Manchester Evening News" الإنجليزية أكدت أن الفرنسي كريستوفر نكونكو نجم لايبزيج الألماني دخل على رادار نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي للتعاقد معه في صيف 2023.

وقرر مانشستر يونايتد وضع نكونكو ضمن خططه المستقبلية لتدعيم خط الهجوم بلاعبين أصحاب أداء ثابت، خاصة مع اقتراب رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو.

Nkunku
(C)Getty Images

برشلونة يعود للاهتمام بظهير أياكس

2022-07-07T07:45:00.000Z

كشفت شبكة "سكاي سبورتس" أن نادي برشلونة عاد من جديد للاهتمام بالحصول على خدمات الأرجنتيني نيكولاس تاجليافيكو ظهير نادي أياكس الهولندي.

وأصبح الأرجنتيني الدولي متاحًا بقيمة مخفضة في فترة الانتقالات الصيفية، ويرى فيه برشلونة لاعبًا من الممكن أن يفيد عمق التشكيل.

آرسنال مستعد لدخول صراع ضم جنابري

2022-07-07T07:30:00.000Z

شبكة "CBS Sports" الأمريكية كشفت أن نادي آرسنال الإنجليزي يراقب باهتمام تحركات مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي للتعاقد مع سيرج جنابري نجم بايرن ميونخ الألماني.

وحسب التقرير، فإن آرسنال مستعد للدخول في سباق الحصول على خدمات جنابري، والذي تخرج من أكاديمية "الجانرز" قبل الانطلاق في مسيرته.

Serge Gnabry FC Bayern 2022
Getty Images

نيوكاسل ومانشستر يونايتد يتنافسان على توديبو

2022-07-07T07:15:00.000Z

بحسب صحيفة "فوت ميركاتو" الفرنسية، فإن أندية نيوكاسل ومانشستر يونايتد وإشبيلية ونابولي من بين الأندية التي تواصلت مع نيس الفرنسي للتعاقد مع المدافع جان كلير توديبو.

نيس لا يرغب في التخلي عن المدافع، الذي وقع من برشلونة في 2021، لكن الأندية يمكن أن تبذل قصارى جهدها للتعاقد مع قلب الدفاع هذا الصيف.

يمكن لمانشستر يونايتد ونيوكاسل، على وجه الخصوص، التنافس للتعاقد مع المدافع، مما سيجعل نيس يحقق نيس ربحًا جيدًا على ما دفعه لبرشلونة لتأمين خدماته.

سيمونز يفسر سبب رحيله عن باريس سان جيرمان

2022-07-07T07:00:00.000Z

كشف الهولندي تشافي سيمونز لاعب نادي أيندهوفن الهولندي، عن السبب الذي دفعه لرفض تجديد عقده مع باريس سان جيرمان.

ويرى سيمونز أن مجرد التدريب بجانب لاعبين عظماء مثل ليونيل ميسي وكيليان مبابي ونيمار ليس كافيًا لتطوره، وأنه يريد اللعب باستمرار، وهو ما لم يحصل عليه خلال فترته في "حديقة الأمراء".

Xavi Simons PSG 2021/22
Getty

برشلونة وتشيلسي ويوفنتوس يتنافسون على كوليبالي

2022-07-07T06:45:00.000Z

بعد استعادة كورنتين توليسو وألكساندر لاكازيت، يطمح نادي ليون الفرنسي في التعاقد كذلك مع لاعب الوسط البوسني ميراليم بيانيتش.

وقال الصحفي الإسباني "جيرارد روميرو" إن ليون يثق في قدرته على ضم بيانيتش بسبب خروجه بشكل كامل من حسابات المدرب تشافي هيرنانديز في برشلونة.

Kalidou Koulibaly Udinese Napoli Serie A 20212022
Getty Images

ميلان يتحرك لضم جوهرة بروج

2022-07-07T06:30:00.000Z

أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن نادي ميلان عقد اجتماعات في مدينة ميلانو مع ممثلي تشارلز دي كاتيلايير جوهرة نادي كلوب بروج البلجيكي.

وقدم ميلان بالفعل عرضًا أوليًا إلى كلوب بروج، وقرر التحدث إلى ممثلي اللاعب لمعرفة رغباته.

وعلى صعيد متصل، فإن ليدز يونايتد الإنجليزي قدم عرضًا بقيمة 30 مليون يورو إلى كلوب بروج لضم دي كاتيلايير.