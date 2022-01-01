أخبار الانتقالات | تشيلسي يستغل وضع رونالدو .. ويونايتد يتحرك نحو نكونكو

تقديم كريستنسن
قام نادي برشلونة بتقديم الدنماركي أندرياس كريستنسن لاعبًا جديدًا في الفريق.
📍 Ciutat Esportiva Joan Gamper— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 7, 2022
🙌 Welcome, Christensen! pic.twitter.com/hevxazrWaX
تشيلسي يستعد لتقديم عرض لضم رونالدو
موقع "فوتبول إنسايدر" الإنجليزي كشف أن نادي تشيلسي يستعد لتقديم عرض بقيمة 15 مليون يورو للتعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو.
ويضغط رونالدو على إدارة مانشستر يونايتد، ويبدو أن النادي قد يرضخ لمطالب البرتغالي وسيسمح له بالخروج.
آرسنال يراقب ظهير بنفيكا
أكدت صحيفة "ريكورد" البرتغالية أن نادي آرسنال سيتحرك للتعاقد مع الإسباني أليكس جريمالدو ظهير نادي بنفيكا.
آرسنال يرغب في الحصول على لاعب يدعم مركز الظهير الأيسر، ويرى في جريمالدو اللاعب المناسب لسد العجز في هذا المركز.
مانشستر يتحرك نحو نكونكو
صحيفة "Manchester Evening News" الإنجليزية أكدت أن الفرنسي كريستوفر نكونكو نجم لايبزيج الألماني دخل على رادار نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي للتعاقد معه في صيف 2023.
وقرر مانشستر يونايتد وضع نكونكو ضمن خططه المستقبلية لتدعيم خط الهجوم بلاعبين أصحاب أداء ثابت، خاصة مع اقتراب رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو.
برشلونة يعود للاهتمام بظهير أياكس
كشفت شبكة "سكاي سبورتس" أن نادي برشلونة عاد من جديد للاهتمام بالحصول على خدمات الأرجنتيني نيكولاس تاجليافيكو ظهير نادي أياكس الهولندي.
وأصبح الأرجنتيني الدولي متاحًا بقيمة مخفضة في فترة الانتقالات الصيفية، ويرى فيه برشلونة لاعبًا من الممكن أن يفيد عمق التشكيل.
آرسنال مستعد لدخول صراع ضم جنابري
شبكة "CBS Sports" الأمريكية كشفت أن نادي آرسنال الإنجليزي يراقب باهتمام تحركات مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي للتعاقد مع سيرج جنابري نجم بايرن ميونخ الألماني.
وحسب التقرير، فإن آرسنال مستعد للدخول في سباق الحصول على خدمات جنابري، والذي تخرج من أكاديمية "الجانرز" قبل الانطلاق في مسيرته.
نيوكاسل ومانشستر يونايتد يتنافسان على توديبو
بحسب صحيفة "فوت ميركاتو" الفرنسية، فإن أندية نيوكاسل ومانشستر يونايتد وإشبيلية ونابولي من بين الأندية التي تواصلت مع نيس الفرنسي للتعاقد مع المدافع جان كلير توديبو.
نيس لا يرغب في التخلي عن المدافع، الذي وقع من برشلونة في 2021، لكن الأندية يمكن أن تبذل قصارى جهدها للتعاقد مع قلب الدفاع هذا الصيف.
يمكن لمانشستر يونايتد ونيوكاسل، على وجه الخصوص، التنافس للتعاقد مع المدافع، مما سيجعل نيس يحقق نيس ربحًا جيدًا على ما دفعه لبرشلونة لتأمين خدماته.
سيمونز يفسر سبب رحيله عن باريس سان جيرمان
كشف الهولندي تشافي سيمونز لاعب نادي أيندهوفن الهولندي، عن السبب الذي دفعه لرفض تجديد عقده مع باريس سان جيرمان.
ويرى سيمونز أن مجرد التدريب بجانب لاعبين عظماء مثل ليونيل ميسي وكيليان مبابي ونيمار ليس كافيًا لتطوره، وأنه يريد اللعب باستمرار، وهو ما لم يحصل عليه خلال فترته في "حديقة الأمراء".
برشلونة وتشيلسي ويوفنتوس يتنافسون على كوليبالي
بعد استعادة كورنتين توليسو وألكساندر لاكازيت، يطمح نادي ليون الفرنسي في التعاقد كذلك مع لاعب الوسط البوسني ميراليم بيانيتش.
وقال الصحفي الإسباني "جيرارد روميرو" إن ليون يثق في قدرته على ضم بيانيتش بسبب خروجه بشكل كامل من حسابات المدرب تشافي هيرنانديز في برشلونة.
ميلان يتحرك لضم جوهرة بروج
أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن نادي ميلان عقد اجتماعات في مدينة ميلانو مع ممثلي تشارلز دي كاتيلايير جوهرة نادي كلوب بروج البلجيكي.
وقدم ميلان بالفعل عرضًا أوليًا إلى كلوب بروج، وقرر التحدث إلى ممثلي اللاعب لمعرفة رغباته.
وعلى صعيد متصل، فإن ليدز يونايتد الإنجليزي قدم عرضًا بقيمة 30 مليون يورو إلى كلوب بروج لضم دي كاتيلايير.
AC Milan had a meeting with Charles de Ketelaere agents today in Milano. Talks ongoing after opening bid made to Club Brugge few days ago. 🔴🇧🇪 #ACMilan— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 6, 2022
Leeds have offered more than €30m to Club Brugge - AC Milan pushing on player and club side now. pic.twitter.com/LYPsqIUS3P