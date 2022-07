أخبار الانتقالات | تشيلسي يتراجع عن ضم كوندي، وبرشلونة لم يقدم عرضًا!

يسعى فولهام للتعاقد مع لينو من صفوف آرسنال بعد أن حاول جلب نيتو من صفوف برشلونة

Fulham are working on new goalkeeper. Talks ongoing with Arsenal for Leno but still no full agreement on the fee - that's why there are also discussions with Barcelona for Neto ⚪️⚫️ #FulhamFC



Fulham, in strong position as they feel they're alone in the race for both goalkeepers.