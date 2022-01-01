أخبار الانتقالات | تشيلسي يتراجع عن ضم كوندي، وبرشلونة لم يقدم عرضًا!

أكدت "لا جازيتا" أنّ إنتر مستعد للتخلي عن أليكسيس سانشيز خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان سانشيز قد رفض عرضًا من النصر ولكن بعد عرضه للبيع قد يغير رأيه.