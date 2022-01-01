أخبار الانتقالات | تشافي يتمسك ببقاء أوباميانج وحلم كافاني

أكد "فابريزيو رومانو" أن برشلونة أصبح متقدماً في مفاوضاته من أجل ضم ماركوس ألونسو من صفوف تشيلسي.

وتأتي الانفراجة في المفاوضات عقب اقتراب البلوز من ضم مارك كوكوريلا من صفوف برايتون بحسب الصحفي الإيطالي.