أخبار الانتقالات | تشافي يتمسك ببقاء أوباميانج وحلم كافاني

برشلونة يقترب من ألونسو
أكد "فابريزيو رومانو" أن برشلونة أصبح متقدماً في مفاوضاته من أجل ضم ماركوس ألونسو من صفوف تشيلسي.
وتأتي الانفراجة في المفاوضات عقب اقتراب البلوز من ضم مارك كوكوريلا من صفوف برايتون بحسب الصحفي الإيطالي.
ويليان قريب من العودة لإنجلترا
قال "إكريم كونور" إن ويليان قد يعود لبوابة الدوري الإنجليزي من جديد عبر بوابة الصاعد حديثاً فولهام.
ويلعب الجناح البرازيلي حالياً ببلاده مع كورينثيانز، وسبق له اللعب بقميص تشيلسي وآرسنال في إنجلترا.
ميرتينس قريب من جلطة سراي
قالت "ستامبا" إن دريس ميرتينس، المهاجم البلجيكي وجد فريقاً جديداً وسيوقع مع جلطة سراي التركي.
ورحل ميرتينس عن صفوف نابولي عقب قرار الأخير عدم مد عقده المنتهي بحلول نهاية الموسم الماضي.
كوستيتش يقترب من يوفنتوس
أوضحت "توتوسبورت" بأن فيليب كوستيتش، نجم فرانكفورت، أصبح قريباً من يوفنتوس.
وتوصل اللاعب لاتفاق شخصي مع البيانكونيري، بانتظار توصل الأخير لاتفاق أيضاً مع النادي الألماني الذي يطلب قرابة 15 مليون يورو لبيعه.
ميزانية محدودة لميلان
ذكر "كالتشيو ميركاتو" أن ميلان يملك ميزانية تقارب 10 مليون يورو فقط لينفقها في المتبقي من الميركاتو.
ويبحث بطل إيطاليا عن دعم خط دفاعه ومركز متوسط الميدان عقب الفشل بضم الثنائي سفن بوتمان وريناتو سانشيس من ليل.
دومفريس مستمر مع إنتر
أفادت "كورييري" بأن دينزل دومفريس على الأرجح سيستمر في صفوف إنتر ولن يرحل خلال الصيف الحالي.
وأوضح التقرير أن السبب الرئيسي هو رغبة اللاعب بعدم تغيير الأجواء قبل المونديال، بالإضافة لعدم وصول عرض يرضي إنتر مادياً.
بوكا يحلم بضم كافاني
ذكرت "آس" بأن بوكا جونيورز خاطب إدينسون كافاني من أجل الانضمام لصفوفه، ولكن يملك فقط 4 أيام لإتمام الصفقة قبل غلق التسجيل في الأرجنتين.
وأضاف التقرير أن النادي الأرجنتيني يعتبر ضم المهاجم المخضرم هدفاً رئيسياً، خصوصاً بعد رفض اللاعب عروضاً من ألمانيا، وعدم جدية مفاوضات فياريال.
تشافي يتمسك ببقاء أوباميانج
أوضحت "موندو" بأن مدرب برشلونة تشافي يرفض فكرة رحيل بيير إيمريك أوباميانج في الميركاتو الصيفي.
وأضاف التقرير أن الحديث عن اهتمام من تشيلسي بالجابوني ليس صحيحاً، ولم يحدث أي اتصالات بين الطرفين في الأيام الأخيرة.
بديل أثبيليكويتا
ذكرت "سبورت" أن برشلونة يضع توماس مونييه، ظهير بوروسيا دورتموند كحل لدعم الجبهة اليمنى.
التحرك نحو البلجيكي قد يحدث عقب تجديد تشيلسي مع الهدف الرئيسي للفريق الكتالوني في هذا المركز، سيزار أثبيليكويتا.