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أخبار الانتقالات | تحذير كونتي لتوتنهام وإندريك يخدع ريال مدريد

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 5 فبراير لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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Endrick, Santos x Palmeiras, final Copinha 2022
Alexandre Battibugli/Copinha/Divulgação

شاكيري قد يغادر ليون

2022-02-05T07:46:52.320Z

أعلن ليون أن شيردان شاكيري قد يغادر الفريق في الفترة المقبلة عقب أن منحه الإذن للتفاوض مع أحد الأندية الأمريكية.

وقال بيان النادي الفرنسي إن فريقه بالوقت الراهن أخرج اللاعب من حساباته لمباراة موناكو، ولم يحضر الحصص التدريبية.

إندريك، هل يخدع ريال مدريد؟

2022-02-05T07:41:11.793Z

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تشيلسي يحاول الحفاظ على روديجر

2022-02-05T07:41:11.211Z

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تاليسكا كاد يغادر النصر بسبب حمد الله!

2022-02-05T07:41:10.622Z

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كونتي يحذر توتنهام بخصوص الميركاتو

2022-02-05T07:41:08.847Z

وجه مدرب توتنهام أنطونيو كونتي تحذيراً لناديه بخصوص سياساته في سوق الانتقالات عقب بيعه أربعة لاعبين في ميركاتو الشتاء.

ورحل جيوفاني لو سيلسو، بريان خيل، تانجوي ندومبيلي، وديلي ألي، وهو ما علق عليه كونتي في المؤتمر الصحفي للقاء الفريق المقبل بكأس إنجلترا وقال إن الأمر ليس صحيحاً أن تدفع أموال طائلة في لاعبين ويرحلوا بهذه الطريقة.

وقال الإيطالي إن اللاعبين يستمرون على الأقل ثلاثة أعوام في النادي، ولكن الرحيل المبكر هكذا يجب أن يجعل النادي يعيد حساباته في سوق الانتقالات.