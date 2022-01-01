أخبار الانتقالات | تحديد بديل دي يونج، وجلاد برشلونة مطلوب في ميلان

ميلان يدخل سباق هالر
أفاد "كالتشيو ميركاتو" بوجود اهتمام من ميلان أيضاً بضم نجم أياكس سيباستيان هالير الصيف القادم.
وينضم متصدر الدوري الإيطالي لثنائي البوندسليجا بايرن ودورتموند اللذان تم ربطهما كذلك بالمهاجم الإيفواري الذي قدر التقرير قيمته في حدود 40 مليون يورو.
تين هاج يطلب كانتي
ذكرت "ميرور" أن إريك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد الجديد، قد طلب التعاقد مع نجم تشيلسي نجولو كانتي.
وينتهي عقد الفرنسي في 2023 مع البلوز ولكن الاضطرابات الإدارية بالنادي مؤخراً عطلت مده، وأوضح التقرير أن اللاعب لا يمانع الرحيل الصيف المقبل.
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لا تحرك من برشلونة نحو رافينيا بعد
أكد "فابريزيو رومانو" على عدم وجود أي تحركات من برشلونة لضم رافينيا من ليدز رغم الاهتمام بالجناح البرازيلي.
وأكد الصحفي الإيطالي أن الاتفاق الشخصي وشيك بين الطرفين، ولكن برشلونة لم يتواصل مع ليدز بعد.
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سيمونز يرحب بالبقاء مع باريس
أوضح تشافي سيمونز مع "أمازون برايم" عقب نهاية لقاء بي إس جي ومونبلييه أنه يرحب بالاستمرار مع باريس الموسم المقبل، وأنه سعيد في صفوف الفريق الفرنسي.
موهبة برشلونة السابقة ينتهي عقده بحلول نهاية الموسم الجاري، وحتى الآن لم يتوصل لاتفاق مع بطل فرنسا للتمديد.
هدوء برشلونة بخصوص ليفاندوفسكي وإعلان رحيله
نقلت "موندو" آخر الأنباء بخصوص تحركات برشلونة لضم روبرت ليفاندوفسكي بعد إعلان البولندي رغبته في الرحيل عن بايرن ميونخ وعدم مد عقده.
وقالت الجريدة الكتالونية إن الفريق الإسباني ينتظر بهدوء موقف بايرن ميونخ وطلباته، ويعلم أن وكيل اللاعب بيني زاهافي يضغط على ناديه لقبول عرض برشلونة، وهو ما أكدته عدة أطراف ألمانية كذلك.