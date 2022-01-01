أخبار الانتقالات | بيل إلى أمريكا وبوجبا نحو مانشستر سيتي

ناقش "فابريزيو رومانو" فرضيات مانشستر سيتي لتعزيز خط وسطه الصيف المقبل، وأوضح أن أي صفقة ستتم عقب الانتهاء من ضم إرلينج هالاند أولاً.

ونقل رومانو عن "ديلي ميل" وجود نقاش حول ضم بول بوجبا، واهتمام بفرينكي دي يونج من برشلونة، ولكن استبعد الصفقة بسبب قيمة الهولندي المرتفعة.

وكشف رومانو عن وجود اهتمام بماتيوس نونيس، لاعب سبورتينج لشبونة المتألق أيضاً.