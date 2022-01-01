أخبار الانتقالات | بيب يكشف كواليس كين ووالدة مبابي في مدريد

سوسييداد يبحث مصير رافينيا
2022-02-19T07:47:51.678Z
قالت "موندو" إن ريال سوسييداد يعمل حالياً للبحث عن طريقة للحفاظ على رافينيا في صفوفه بطريقة دائمة.
ويلعب البرازيلي مع الفريق الإسباني هذا الموسم على سبيل الإعارة من فريقه الأصلي باريس سان جيرمان حتى نهاية الموسم.
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2022-02-19T07:46:40.954Z
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2022-02-19T07:45:06.498Z
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جوارديولا يكشف كواليس صفقة كين
2022-02-19T07:42:00.509Z
كشف بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عن كواليس فشل فريقه في ضم هاري كين الصيف المقبل، وذلك على هامش لقاء فريقه ضد توتنهام السبت.
وأوضح بيب في المؤتمر الصحفي للمباراة أن فريقه حاول أربع مرات مع سبيرز لضم قائده، ولكن توتنهام لم يستجيب، مشيراً إلى أن الأمر الآن مر والفريق بحالة طيبة.