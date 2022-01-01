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أخبار الانتقالات | بيب يكشف كواليس كين ووالدة مبابي في مدريد

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 19 فبراير لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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Kane City
Getty Images

سوسييداد يبحث مصير رافينيا

2022-02-19T07:47:51.678Z

قالت "موندو" إن ريال سوسييداد يعمل حالياً للبحث عن طريقة للحفاظ على رافينيا في صفوفه بطريقة دائمة.

ويلعب البرازيلي مع الفريق الإسباني هذا الموسم على سبيل الإعارة من فريقه الأصلي باريس سان جيرمان حتى نهاية الموسم.

برشلونة يقرر التحرك لضم كريستينسن

2022-02-19T07:46:40.954Z

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والدة مبابي في مدريد

2022-02-19T07:45:59.993Z

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مرتضى منصور يوضح مصير أبو جبل

2022-02-19T07:45:06.498Z

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جوارديولا يكشف كواليس صفقة كين

2022-02-19T07:42:00.509Z

كشف بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عن كواليس فشل فريقه في ضم هاري كين الصيف المقبل، وذلك على هامش لقاء فريقه ضد توتنهام السبت.

وأوضح بيب في المؤتمر الصحفي للمباراة أن فريقه حاول أربع مرات مع سبيرز لضم قائده، ولكن توتنهام لم يستجيب، مشيراً إلى أن الأمر الآن مر والفريق بحالة طيبة.