أخبار الانتقالات | بيانيتش في الطريق للإمارات، وليفربول يدرس دعم الوسط

ليفربول يدرس ضم نجم إنتر
ذكرت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" أنّ ليفربول يدرس التعاقد مع نيكولو باريلا في يناير.
وأشارت إلى أنّ يورجن كلوب يبحث عن دعم خط وسطه ويدرس جلب لاعب إنتر.
مهاجم أياكس يتمنى الانضمام إلى مانشستر يونايتد
أكد بريان بروبي، مهاجم أياكس، رغبته اللعب في صفوف مانشستر يونايتد في المستقبل.
وقال في تصريحات لشبكة ESPN الهولندية إنّ الشياطين الحمر هو فريق الأحلام بالنسبة له.
بيانيتش في الطريق إلى الإمارات للانضمام إلى الشارقة
Miralem Pjanić, now flying to 🇦🇪 in order to sign the contract as new Sharjah Football Club player. 🛩 #FCB— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 6, 2022
Barcelona have full agreement with Sharjah — it will be permanent deal. pic.twitter.com/4q36oBfM0Z
تشيلسي يلمح إلى تجديد عقد نجمه
ألمح مالك نادي تشيلسي تود بويلي إلى أن عقد لاعب وسط ملعب البلوز ميسون ماونت يوشك على التجديد.
رئيس النادي أعجب بتغريدة من فابريتسيو رومانو عن المفاوضات التي سيتم استئنافها من جديد قريبًا سعيًا لحسم الأمر.
نابولي لم يرد ضم رونالدو
قال كريستيانو جيونتولي المدير الرياضي لنادي نابولي أن فريقه لم يرد قط أن يضم كريستيانو رونالدو من صفوف مانشستر يونايتد.
وقال لـ "سي بي إس": "لا يوجد شيء حقيقي، لدينا علاقة ممتازة مع مينديش، لكن لم يكن هناك مفاوضات حقيقية مع مانشستر يونايتد".
جلطة سراي يؤكد الاهتمام بإيكاردي
أكد نادي جلطة سراي على اهتمامه بالأرجنتيني ماورو إيكاردي لاعب إنتر السابق، وجاء هذا التأكيد عن طريق المدير الفني للفريق.
وقال مدرب الفريق بحسب ما نقل فابريتسيو رومانو: "نريد أن نحسم صفقة إيكاردي في أسرع وقت ممكن".
ليفربول ويونايتد وبايرن في سباق على جوهرة تشافي
أكدت تقارير صحفية أن الثلاثي ليفربول ومانشستر يونايتد وبايرن ميونخ يسعون جميعًا من أجل ضم اللاعب الشاب جافي من صفوف برشلونة.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "بيلد"، والتي أكدت أن خروج اللاعب لن يكون سهلًا بالأخص في ظل الدور الكبير الذي يقدمه في وسط الملعب لكتيبة تشافي.
دييجو كوستا يصل إنجلترا تمهيدًا للعودة للدوري الإنجليزي
أكد الصحفي الشهير "فابريتسيو رومانو" أن النجم البرازيلي دييجو كوستا قد وصل إلى إنجلترا من أجل الخضع للكشف الطبي في صفوف وولفرهامبتون تمهيدًا لضمه.