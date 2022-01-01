أخبار الانتقالات | بونو يجدد وعودة فان نيسترلوي

أوضحت "توتوسبورت" أن باولو ديبالا يملك ما يقارب 10 عروض على الطاولة لضمه مجاناً الصيف المقبل عقب قرار يوفنتوس عدم مد عقده.

وأضاف التقرير أن اللاعب يفضل البقاء في إيطاليا، وهو ما يرجح فرضية انتقاله لصفوف إنتر في ظل الحديث عن مفاوضات بين النادي ووكيله.