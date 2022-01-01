أخبار الانتقالات | بونو يجدد وعودة فان نيسترلوي

ليون يضم نجم شاختار
سيستغل ليون قانون فيفا الجديد الذي يتيح ضم لاعبي الدوري الأوكراني بسبب ظروف النزاع الدائر مع روسيا وتوقف منافسات الكرة في أوكرانيا.
وبحسب "ليكيب"، سيضم ليون تيتي، لاعب شاختار البرازيلي، حتى نهاية الموسم الجاري.
نيوكاسل يطارد مدافع لايبزيج
ذكر "إكريم كونور"، الصحفي التركي المتخصص في الميركاتو، أن نيوكاسل يستهدف صفقة كرواتية من البوندسليجا.
وقال الصحفي عبر تويتر إن الماجبايس مهتم بخدمات الدولي الكرواتي يوسكو جفارديول، والذي بحسب التقارير متابع من عدة أندية أخرى أيضاً.
نصف عرض باريس .. الكشف عن راتب مبابي في مدريد
التفاصيل هنا
صراع ديبالا
أوضحت "توتوسبورت" أن باولو ديبالا يملك ما يقارب 10 عروض على الطاولة لضمه مجاناً الصيف المقبل عقب قرار يوفنتوس عدم مد عقده.
وأضاف التقرير أن اللاعب يفضل البقاء في إيطاليا، وهو ما يرجح فرضية انتقاله لصفوف إنتر في ظل الحديث عن مفاوضات بين النادي ووكيله.
بونو قريب من التمديد مع إشبيلية
التفاصيل هنا
فان نيسترلوي يدرب إيندهوفن
أعلن بي إس في إيندهوفن تعيين النجم السابق رود فان نيسترلوي مدرباً للفريق الأول بداية من الموسم المقبل.
المهاجم الهولندي الأسبق وقع عقداً مع النادي السابق له في مسيرته الاحترافية حتى 2025.