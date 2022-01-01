مدونة حية

أخبار الانتقالات | بونو مطلوب في مانشستر ورحيل جيسوس

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 20 مارس لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

محدث
التعليقات (0)
Bono Sevilla
Getty Images

ميسي يحسم موقفه من الاستمرار أو الرحيل عن باريس

2022-03-20T07:35:18.819Z

التفاصيل هنا.

نيوكاسل يطارد نجم إيفرتون

2022-03-20T07:33:56.055Z

أفادت "ميرور" بوجود اهتمام من قبل نيوكاسل بالتعاقد مع بن جودفري، مدافع إيفرتون الشاب.

وحاول نيوكاسل بحسب التقرير ضم اللاعب في يناير الماضي ولكن التوفيز تمسكوا بالاعب.

برشلونة يستهدف نجم ريال مدريد السابق لدعم دفاعه

2022-03-20T07:33:03.390Z

اقرأ هنا

تشافي يفتح الباب لعودة ميسي

2022-03-20T07:32:32.202Z

التفاصيل كاملة هنا.

نجم تشيلسي يجذب الانتباه في إيطاليا

2022-03-20T07:31:17.027Z

أوضحت "صن" أن كونور جالاجر، لاعب تشيلسي المتألق بالإعارة في صفوف كريستال بالاس هذا الموسم، مطلوب في إيطاليا.

وأضاف التقرير أن الثنائي إنتر ويوفنتوس يتابعان وضعية اللاعب الذي سيتواجد مع المنتخب الإنجليزي خلال التوقف الدولي القادم للمرة الأولى.

جيسوس يرحل من أجل هالاند

2022-03-20T07:30:05.624Z

قالت "ديلي ستار" إن جابرييل جيسوس سيغادر مانشستر سيتي على الأغلب الصيف المقبل لإفساح المجال من أجل ضم إرلينج هالاند.

وأضاف التقرير أن يوفنتوس يبقى أبرز المهتمين باللاعب البرازيلي الذي تقدر قيمته في حدود 70 مليون يورو.

مانشستر يستهدف بونو

2022-03-20T07:26:09.124Z

كشفت "ميرور" أن مانشستر يونايتد يستهدف التعاقد مع ياسين بونو، نجم إشبيلية، لحراسة مرماه الموسم المقبل.

اللاعب المغربي متألق في حراسة عرين إشبيلية، وتم ربطه مؤخراً بالانتقال لصفوف برشلونة كذلك.