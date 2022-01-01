أخبار الانتقالات | بوجبا يرفض سيتي بسبب الخوف وضربات نيوكاسل تتوالى

أوضح "فابريزيو رومانو" بأن يوفنتوس أخبر أتلتيكو مدريد بأنه لن يدفع 35 مليون يورو لشراء ألفارو موراتا كما هو الاتفاق بين الطرفين.

وأضاف الصحفي الإيطالي أن يوفنتوس مستعد للتفاوض من أجل الإبقاء على اللاعب، ولكن بقيمة أقل من هذا المبلغ.