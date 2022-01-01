أخبار الانتقالات | بوجبا يرفض سيتي بسبب الخوف وضربات نيوكاسل تتوالى

تعقد موقف موراتا
أوضح "فابريزيو رومانو" بأن يوفنتوس أخبر أتلتيكو مدريد بأنه لن يدفع 35 مليون يورو لشراء ألفارو موراتا كما هو الاتفاق بين الطرفين.
وأضاف الصحفي الإيطالي أن يوفنتوس مستعد للتفاوض من أجل الإبقاء على اللاعب، ولكن بقيمة أقل من هذا المبلغ.
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نيوكاسل مهتم بمينجز
أفادت "ميرور" بوجود اهتمام من قبل نيوكاسل بالتعاقد مع الدولي الإنجليزي تايرون مينجز هذا الصيف.
وأضاف التقرير أن نيوكاسل مستعد لدفع قرابة 40 مليون يورو لإغراء أستون فيلا بالتخلي عن أحد أهم لاعبيه.
نيوكاسل يقترب من هيندرسون
باستوني مطلوب في سبيرز
أوضحت "كورييري" أن إنتر قد يضحي بمدافعه أليساندرو باستوني في حال تلقى عروضاً ضخمة الفترة المقبلة.
وقال التقرير إن المدافع الإيطالي الشاب مطلوب من مدربه السابق أنطونيو كونتي في توتنهام.
بوجبا يرفض سيتي خوفاً من يونايتد وجمهوره
قالت "The Times" إن بول بوجبا عقد بالفعل مفاوضات مع مانشستر سيتي بخصوص الراتب والانتقال لصفوفه الصيف المقبل ثم تراجع.
وقالت الصحيفة إن السبب وراء تراجع الفرنسي هو تخوفه من غضب جماهير فريقه الحالي مانشستر يونايتد وردة فعلها إذا انتقل للجار.