أخبار الانتقالات | ميسي لن يعود لبرشلونة، ويونايتد يريد كين من جديد

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة قد أتم اتفاقه مع اللاعب البرازيلي رافينيا نجم ليدز الإنجليزي على الانضمام لصفوفه في الموسم المقبل.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن الاتفاق مع ليدز هو المتبقي، على أن يكون هناك مفاوضات قريبًا لحسم الصفقة.