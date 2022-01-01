أخبار الانتقالات | ميسي لن يعود لبرشلونة، ويونايتد يريد كين من جديد

برشلونة يتفق مع رافينيا
كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة قد أتم اتفاقه مع اللاعب البرازيلي رافينيا نجم ليدز الإنجليزي على الانضمام لصفوفه في الموسم المقبل.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن الاتفاق مع ليدز هو المتبقي، على أن يكون هناك مفاوضات قريبًا لحسم الصفقة.
كين لا يزال ضمن خيارات مانشستر يونايتد
أكدت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي مانشستر يونايتد لا يزال يضع في اعتباره إمكانية ضم المهاجم هاري كين من توتنهام.
جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "ذا أتلتيك"، والذي أكد أن الفريق يفكر في تقديم عرض في الصيف لتوتنهام للحصول على هجمات قائد منتخب إنجلترا.
نابولي يحدد سعر مهاجمه
أكدت تقارير صحفية إيطالية أن نادي نابولي لا يمانع فكرة رحيل لاعبه النيجيري فيكتور أوسيمين عن صفوفه قريبًا.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "كورييري ديلو سبورت"، والتي أكدت أن النادي يريد الحصول على حوالي 90 مليون يورو كقيمة لرحيل مهاجمه.
إيسكو يُعزز شائعات انتقاله للدوري الإيطالي
لم يعد خافيًا رحيل إيسكو عن ريال مدريد بنهاية عقده مع الفريق في يونيو القادم، لكن المجهول هو وجهة اللاعب الجديدة والتي تتأرجح بين العودة إلى الأندلس والانتقال للعب في الدوري الإيطالي وتحديدًا فيورنتينا.
إيسكو انضم للفريق العاصمي قادمًا من ملقة عام 2013 بآمال وتوقعات كبيرة، ولكن النتائج جاءت مخيبة جدًا بمسيرة مزدحمة بالمشاكل والإصابات والخلافات والجلوس على دكة البدلاء مرارًا وتكرارًا.
راتب خرافي ورغبة بايرن ميونخ .. ليفاندوفسكي يبتعد أكثر عن برشلونة!
يرغب نادي بايرن ميونخ في الاحتفاظ بمهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي لما بعد نهاية العقد الحالي له مع الفريق.
جاء هذا بحسب ما علمت النسخة الألمانية لجول، حيث يريد الفريق تجديد عقد اللاعب بالرغم من عدم فتح مفاوضات التجديد معه بعد.
لابورتا: ميسي الأفضل في العالم لكن لا نفكر في عودته
أكد جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة أن أمر عودة ليونيل ميسي القائد السابق للفريق في الفترة المقبلة غير مطروح في الوقت الحالي.
جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح إذاعة "راديو كتالونيا"، وتطرق خلالها للحديث عن الثنائي محمد صلاح وروبرت ليفاندوفسكي.