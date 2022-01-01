بوب إلى نيوكاسل
وصل نيك بوب لنيوكاسل صباح الخميس من أجل الخضوع للفحوصات الطبية والانضمام لصفوفه من بيرنلي.
الحارس الدولي الإنجليزي من المنتظر أن يكلف فريقه الجديد مبلغاً في حدود 12 مليون يورو بحسب "سكاي".
يوفنتوس يحسم بوجبا
انتهى الاجتماع بين رافائيلا بيمينتا، وكيلة بول بوجبا، ومسؤولي يوفنتوس من أجل إنهاء صفقة عودة الفرنسي.
وبحسب "سكاي" و"نيكولا شيرا"، توصل الطرفان لاتفاق مقابل راتب يصل إلى 8 مليون يورو بالموسم.
خاص | ليمار قد يغادر مدريد
علمت مصادر "جول" أن توماس ليمار قد يغادر أتلتيكو مدريد خلال سوق الانتقالات الجارية.
الدولي الفرنسي يرفض تمديد عقده، ومع راتبه المرتفع، قد يبحث أتلتيكو بيعه هذا الصيف.
فريق جديد لكوبو
ذكرت "ماركا" أن تاكيفوسا كوبو لم يستمر مع ريال مدريد الموسم المقبل وسيخرج معاراً من جديد.
النجم الياباني لعب مع مايوركا الموسم الماضي، وقال التقرير إن مدريد بدأ مفاوضات مع ريال سوسييداد بخصوص اللاعب.
أورتيجا يقترب من سيتي
كشفت "سكاي" أن ستيفان أورتيجا، حارس أرمينيا بيلفيلد، قرر الانتقال لصفوف مانشستر سيتي.
اللاعب الألماني رفض عروضاً من ألمانيا وإسبانيا بحسب التقرير وقرر الانتقال لصفوف سيتي.
نكونكو يجدد مع لايبزيج
أعلن لايبزيج عن تمديد عقد نجمه كريستوفر نكونكو حتى 2026، وسط أنباء عن رفع راتبه لإغراء أفضل لاعب في البوندسليجا الموسم الماضي بالاستمرار مع الفريق.
Viele Grüße aus Paris 📬🇫🇷 pic.twitter.com/Tn4bzSm7jj— RB Leipzig (@RBLeipzig) June 23, 2022
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بنفيكا يخطف موهبة ريفر
كشف بنفيكا عن ضم إنزو فيرنانديز، موهبة ريفر بليت، المطلوب بقوة في أوروبا.
اللاعب الذي ارتبط بميلان ومانشستر سيتي وعديد الأندية سيدفع بنفيكا 18 مليوناً مقابل 75 بالمائة من بطاقة اللاعب.
كلويفرت مطلوب في مارسيليا
كشف "جيانلوكا دي مارزيو" عن وجود اهتمام من مارسيليا بضم جناح وتواصل مع روما من أجل جاستين كلويفرت.
ليس فقط الهولندي الشاب ضمن مرمى النادي الفرنسي، ولكن أيضاً بريان خيل، لاعب توتنهام.
روما يضغط من أجل فراتيزي
اجتمع فريق عمل من روما مع نظرائهم في ساسوولو مساء الأربعاء بحسب "سكاي" لمناقشة صفقة دافيدي فراتيزي.
الدولي الإيطالي الشاب يطلب ساسوولو 35 مليون يورو لبيعه، بينما روما وصل إلى 20 مليوناً، مع العلم أنه له 20 بالمائة من أي عملية بيع مستقبلية للاعب.
هالير في دورتموند
ينتظر أن يعلن بوروسيا دورتموند رسمياً مساء الخميس عن تعاقده مع سيباستيان هالير قادماً من أياكس.
اللاعب كلف ناديه قرابة 35 مليون يورو بحسب "فابريزيو رومانو"، وسيخضع للكشف الطبي اليوم.
إشبيلية وميلان مهتمان بديبالا
قال "جيانلوكا دي مارزيو" إن ميلان حتى الآن لم يصعد اهتمامه بباولو ديبالا، بينما المفاوضات مع إنتر في حالة توقف.
وأضاف الصحفي الإيطالي إن إشبيلية قدم عرضاً، ولكن براتب ثلاثة ملايين فقط للنجم الأرجنتيني.
وأوضحت "كورييري" أن اتصالات قد وقعت بين مسؤولي ميلان ووكلاء ديبالا لمعرفة مدى تطور المفاوضات مع إنتر.
ليدز ينافس ميلان على موهبة بلجيكا
كشف "فابريزيو رومانو" عن أن ليدز دخل على الخط من أجل ضم شارل دي كيتلار، موهبة بروج.
اللاعب محط اهتمام من ميلان، ولكن ليدز يراه معوضاً مناسباً في حال قام ببيع نجمه رافينيا.