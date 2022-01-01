اجتمع فريق عمل من روما مع نظرائهم في ساسوولو مساء الأربعاء بحسب "سكاي" لمناقشة صفقة دافيدي فراتيزي.

الدولي الإيطالي الشاب يطلب ساسوولو 35 مليون يورو لبيعه، بينما روما وصل إلى 20 مليوناً، مع العلم أنه له 20 بالمائة من أي عملية بيع مستقبلية للاعب.