مدونة حية

أخبار الانتقالات | بنفيكا يحبط كبار أوروبا وحيرة ديمبيلي الرباعية

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 23 يونيو لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

محدث
التعليقات (0)
OUSMANE DEMBELE BARCELONA
Getty Images

بوب إلى نيوكاسل

2022-06-23T10:29:53.164Z

وصل نيك بوب لنيوكاسل صباح الخميس من أجل الخضوع للفحوصات الطبية والانضمام لصفوفه من بيرنلي.

الحارس الدولي الإنجليزي من المنتظر أن يكلف فريقه الجديد مبلغاً في حدود 12 مليون يورو بحسب "سكاي".

يوفنتوس يحسم بوجبا

2022-06-23T10:28:57.665Z

انتهى الاجتماع بين رافائيلا بيمينتا، وكيلة بول بوجبا، ومسؤولي يوفنتوس من أجل إنهاء صفقة عودة الفرنسي.

وبحسب "سكاي" و"نيكولا شيرا"، توصل الطرفان لاتفاق مقابل راتب يصل إلى 8 مليون يورو بالموسم.

خاص | ليمار قد يغادر مدريد

2022-06-23T09:15:20.181Z

علمت مصادر "جول" أن توماس ليمار قد يغادر أتلتيكو مدريد خلال سوق الانتقالات الجارية.

الدولي الفرنسي يرفض تمديد عقده، ومع راتبه المرتفع، قد يبحث أتلتيكو بيعه هذا الصيف.

فريق جديد لكوبو

2022-06-23T09:13:23.548Z

ذكرت "ماركا" أن تاكيفوسا كوبو لم يستمر مع ريال مدريد الموسم المقبل وسيخرج معاراً من جديد.

النجم الياباني لعب مع مايوركا الموسم الماضي، وقال التقرير إن مدريد بدأ مفاوضات مع ريال سوسييداد بخصوص اللاعب.

أورتيجا يقترب من سيتي

2022-06-23T09:09:40.395Z

كشفت "سكاي" أن ستيفان أورتيجا، حارس أرمينيا بيلفيلد، قرر الانتقال لصفوف مانشستر سيتي.

اللاعب الألماني رفض عروضاً من ألمانيا وإسبانيا بحسب التقرير وقرر الانتقال لصفوف سيتي.

نكونكو يجدد مع لايبزيج

2022-06-23T09:07:10.972Z

أعلن لايبزيج عن تمديد عقد نجمه كريستوفر نكونكو حتى 2026، وسط أنباء عن رفع راتبه لإغراء أفضل لاعب في البوندسليجا الموسم الماضي بالاستمرار مع الفريق.

صراع بين النصر والشباب على لاعب أنطاليا سبور

2022-06-23T07:42:06.310Z

التفاصيل هنا

ديمبيلي يفاضل لاختيار ناديه المقبل

2022-06-23T07:41:33.025Z

التفاصيل هنا

بنفيكا يخطف موهبة ريفر

2022-06-23T07:35:54.923Z

كشف بنفيكا عن ضم إنزو فيرنانديز، موهبة ريفر بليت، المطلوب بقوة في أوروبا.

اللاعب الذي ارتبط بميلان ومانشستر سيتي وعديد الأندية سيدفع بنفيكا 18 مليوناً مقابل 75 بالمائة من بطاقة اللاعب.

كلويفرت مطلوب في مارسيليا

2022-06-23T07:33:39.035Z

كشف "جيانلوكا دي مارزيو" عن وجود اهتمام من مارسيليا بضم جناح وتواصل مع روما من أجل جاستين كلويفرت.

ليس فقط الهولندي الشاب ضمن مرمى النادي الفرنسي، ولكن أيضاً بريان خيل، لاعب توتنهام.

روما يضغط من أجل فراتيزي

2022-06-23T07:31:37.882Z

اجتمع فريق عمل من روما مع نظرائهم في ساسوولو مساء الأربعاء بحسب "سكاي" لمناقشة صفقة دافيدي فراتيزي.

الدولي الإيطالي الشاب يطلب ساسوولو 35 مليون يورو لبيعه، بينما روما وصل إلى 20 مليوناً، مع العلم أنه له 20 بالمائة من أي عملية بيع مستقبلية للاعب.

هالير في دورتموند

2022-06-23T07:28:55.864Z

ينتظر أن يعلن بوروسيا دورتموند رسمياً مساء الخميس عن تعاقده مع سيباستيان هالير قادماً من أياكس.

اللاعب كلف ناديه قرابة 35 مليون يورو بحسب "فابريزيو رومانو"، وسيخضع للكشف الطبي اليوم.

إشبيلية وميلان مهتمان بديبالا

2022-06-23T07:26:47.264Z

قال "جيانلوكا دي مارزيو" إن ميلان حتى الآن لم يصعد اهتمامه بباولو ديبالا، بينما المفاوضات مع إنتر في حالة توقف.

وأضاف الصحفي الإيطالي إن إشبيلية قدم عرضاً، ولكن براتب ثلاثة ملايين فقط للنجم الأرجنتيني.

وأوضحت "كورييري" أن اتصالات قد وقعت بين مسؤولي ميلان ووكلاء ديبالا لمعرفة مدى تطور المفاوضات مع إنتر.

ليدز ينافس ميلان على موهبة بلجيكا

2022-06-23T07:25:45.239Z

كشف "فابريزيو رومانو" عن أن ليدز دخل على الخط من أجل ضم شارل دي كيتلار، موهبة بروج.

اللاعب محط اهتمام من ميلان، ولكن ليدز يراه معوضاً مناسباً في حال قام ببيع نجمه رافينيا.