أخبار الانتقالات | بعد برشلونة، ليفربول يضرب كونتي ودورتموند يقتحم سباق سكاماكا

قالت عدة مصادر إيطالية إن وكيل ديان كولوشيفسكي، لاعب يوفنتوس، قام بعرض اللاعب على ميلان في الساعات الماضية.

وقد ينتقل السويدي بصيغة الإعارة مع أحقية الانتقال في حال التوصل لاتفاق بين الناديين، في ظل خروج اللاعب من حسابات يوفنتوس بعد ضم دوشان فلاهوفيتش.