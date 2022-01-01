أخبار الانتقالات | برناردو يعطي ظهره لبرشلونة ونجم تشيلسي يقترب من مانشستر

نجم تشيلسي على أبواب مانشستر
كشف موقع "The Athletic" البريطاني عن رغبة مانشستر يونايتد في التعاقد مع كريستيان بوليسيتش لاعب تشيلسي.
وأوضح الموقع أن الجناح الأمريكي يرحب بهذه الخطوة المتوقع حدوثها على سبيل الإعارة، وذلك من أجل إحياء مسيرته بعد تراجعه بشكل ملحوظ تحت قيادة المدرب توماس توخيل.
بيبي يعود لفرنسا
أكد موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي دخول نادي نيس في محادثات مكثفة للحصول على خدمات جناح آرسنال نيكولاس بيبي قبل إغلاق السوق.
وأوضح أن اللاعب الإيفواري متحمس لهذه الخطوة بعودته إلى فرنسا من جديد، والتي ستكون في صورة الإعارة لمدة موسم، حيث بدأ المفاوضات بين الطرفين وسط تفاؤل بإتمام الصفقة قريبًا.
العرض الأول لكاسيميرو
قالت صحيفة "تيليجراف" البريطانية، إن ريال مدريد سيرفض العرض الأول من مانشستر يونايتد للتعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو.
وأشارت إلى أن العرض ستصل قيمته إلى 60 مليون يورو، وهو المبلغ الذي يرفضه ريال تمامًا، مما يجعل يونايتد في حاجة لرفع هذا المبلغ قليلًا.
صفقة جديدة لمورينيو
كشف الصحفي الإيطالي ألفريدو بيدولا، عن دخول نادي روما الإيطالي في مفاوضات مكثفة مع أندريا بيلوتي لاعب تورينو السابق.
وقال إن جوزيه مورينيو مدرب الفريق تحدث بنفسه مع صاحب الـ28 سنة، لإقناعه بالانضمام لفريقه في صفقة انتقال حر لتعزيز خط الهجوم للذئاب.
انسحاب مانشستر
قرر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، إنهاء اهتمامه بالجناح البرازيلي أنتوني، بسبب المطالب المالية المرتفعة لأياكس أمستردام.
وأشارت صحيفة "دي تيليجراف" الهولندية، أن صاحب الـ22 سنة سيبقى مع فريق بعد انسحاب الشياطين الحمر من الصفقة تمامًا.
صعوبات برشلونة مستمرة
أكد الصحفي الإسباني ألفريدو مارتينيز أن برشلونة يواجه صعوبات مالية هائلة من أجل تسجيل لاعبه الفرنسي جول كوندي.
وقال إن النادي الكتالوني يحتاج للحصول على مبلغ 20 مليون يورو خلال الأيام القليلة القادمة، من أجل تسجيله للعب الجولة الثانية بالدوري الإسباني.
جوردون ليس للبيع
رغم الأزمة المالية التي يعيشها إيفرتون، إلا أنه ليس مستعدًا لبيع لاعبه أنتوني جوردون لتشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأكدت صحيفة "جارديان" أن التوفيز رفضوا العرض الأول من تشيلسي بضم صاحب الـ21 سنة مقابل 45 مليون جنيه استرليني، وأخبروا إدارة النادي اللندني أن اللاعب ليس للبيع.
عرض تركي لإنقاذ إيفرتون
يستعد نادي بشكتاش التركي للتقدم بعرض رسمي للحصول على خدمات ديلي ألي لاعب وسط إيفرتون هذا الصيف.
وأشارت صحيفة "جارديان" البريطانية إلى ترحيب إيفرتون بهذه الخطوة، بسبب هبوط مستوى اللاعب والأزمة المالية التي يمر بها النادي.
برناردو لن ينتقل لبرشلونة
يستعد برناردو سيلفا لاعب وسط مانشستر سيتي، لرفض الرحيل إلى صفوف برشلونة هذا الصيف، والبقاء مع النادي الإنجليزي لفترة أطول.
وقال موقع "The Athletic" البريطاني إن اللاعب قرر إلغاء فكرة الانتقال لبرشلونة على الأقل هذا الموسم، ليربط مستقبله مع فريق المدرب بيب جوارديولا.
إصرار فوفانا
أعرب ويسلي فوفانا مدافع ليستر سيتي، عن تفضيله لفكرة الانضمام إلى تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بدلًا من البقاء مع الثعالب.
وأوضحت صحيفة "جارديان" البريطانية، أن اللاعب أخبر ناديه بموقفه، مع وجود صعوبات بالغة في المفاوضات بين تشيلسي وليستر، بسبب مطالب الأخير بالحصول على 85 مليون جنيه استرليني لبيع مدافعه.