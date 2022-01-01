أخبار الانتقالات | برناردو يعطي ظهره لبرشلونة ونجم تشيلسي يقترب من مانشستر

قالت صحيفة "تيليجراف" البريطانية، إن ريال مدريد سيرفض العرض الأول من مانشستر يونايتد للتعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو.

وأشارت إلى أن العرض ستصل قيمته إلى 60 مليون يورو، وهو المبلغ الذي يرفضه ريال تمامًا، مما يجعل يونايتد في حاجة لرفع هذا المبلغ قليلًا.