أخبار الانتقالات | برشلونة يعود لأجل فيراتي، وموقف غامض لرونالدو

برشلونة يعود للتفاوض بشأن فيراتي
أكدت "موندو ديبورتيفو" أن برشلونة عاد لسباق التعاقد مع ماركو فيراتي من باريس سان جيرمان.
وسبق وحاول النادي الكتالوني ضم اللاعب في ٢٠١٧ لكنّه فضّل التمديد والاستمرار في حديقة الأمراء.
برشلونة يرفض التعاقد مع هيكتور بيليرين
بحسب "كادينا كوبي" فإن هيكتور بيليرين عُرض على برشلونة قادمًا من ريال بيتيس لكن النادي الكتالوني لن يتعاقد معه.
وسبق وحاول برشلونة ضمه في ٢٠١٦ بعد رحيل داني ألفيش لكن مبالغات آرسنال المالية دفعت النادي لضم نيلسون سيميدو.
رونالدو لم يحسم قراره بشأن الاستمرار مع مانشستر يونايتد
ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أنّ كريستيانو رونالدو لم يحسم قراره بشأن البقاء في مانشستر يونايتد الموسم المقبل.
وأوضحت الصحيفة أنّ اللاعب مستاء بعد الفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا وسوف يجلس مع السير أليكس فيرجسون لتحديد مصيره.
لا مفاوضات بين يوفنتوس وماتيتش
أكد مراسل جول في تورينو أن لا صحة للشائعات التي ربطت يوفنتوس بمتوسط ميدان مانشستر يونايتد نيمانيا ماتيتش.
وينتهي عقد الصربي مع يونايتد بحلول نهاية يونيو المقبل، ولا توجد نية بحسب التقارير لتمديده من قبل الطرفين.
صفقة تبادلية مقترحة بين آرسنال ويوفنتوس
نقلت "آس" عن مصادر إيطالية وجود اهتمام من يوفنتوس بضم توماس بارتي، متوسط ميدان آرسنال.
وقالت الصحيفة إن فكرة التبادل بين الناديين قد تكون الحل لإتمام الصفقة في ظل الربط بين المدفعجية ولاعب يوفي أرتور ميلو.
محترف النصر يبحث الرحيل الصيف القادم
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اتفاق بين برشلونة وقائد تشيلسي
جديد الصفقة والتفاصيل كاملة هنا.
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برشلونة يكثف جهوده لضم ألونسو
أفاد "فابريزيو رومانو" باستمرار تحركات برشلونة من أجل التعاقد مع الظهير الأيسر لتشيلسي ماركوس ألونسو.
وقال الصحفي الإيطالي الخبير بالميركاتو إن برشلونة عازم على إنهاء الصفقة عقب حسم تشيلسي لمصير بيع النادي، بالإضافة لوجود ترحيب من اللاعب.
تورينو يعلن رحيل بريمير
أعلن إيفان يوريتش، مدرب تورينو، أن نجمه جيلسون بريمير سيرحل على الأرجح عقب نهاية الموسم الجاري، وذلك في تصريحات عقب الخسارة من نابولي لحساب الدوري المحلي.
وأوضح يوريتش أن رحيل البرازيلي هو القرار الصحيح في ظل تطوره ورغبته باللعب مع فريق كبير، مؤكداً التعاقد مع بديل على أفضل مستوى لتعويضه.
إنتر يقرر الحفاظ على لاوتارو
أكدت "لاجازيتا" أن إنتر لا ينوي التخلي عن نجمه لاوتارو مارتينيز خلال سوق الانتقالات المقبلة عكس المشاع.
الأرجنتيني تم ربطه بأتلتيكو مدريد، ولكن بحسب التقرير، النيراتزوري قرر عدم التضحية بنجمه كما حدث مع روميلو لوكاكو وأشرف حكيمي الصيف الماضي.
وأضافت الصحيفة أن المهاجم نفسه لا يسعى للرحيل ويشعر بالراحة في ميلانو هو وعائلته.