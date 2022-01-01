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أخبار الانتقالات | برشلونة يعود إلى برناردو وخطة ريال لبديل بنزيما

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 11 سبتمبر لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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Bernardo Silva Phil Foden Manchester City Newcastle 2022-23
Getty Images

تشيلسي مستمر في مفاوضات زخريان

2022-09-11T08:41:47.867Z

ذكر "فابريزيو رومانو" أن المفاوضات مستمرة بين تشيلسي ودينامو موسكو من أجل النجم الشاب أرسان زخريان.

وأوضح الصحفي الإيطالي أن خطة النادي الإنجليزي هي مراقبة الجناح المتألق في الشهور المقبلة ومتابعة تطوره عن كثب.

موسيس كايسيدو قد يرحل

2022-09-11T08:40:25.497Z

أوضح "إكريم كونور" أن نجم برايتون موسيس كايسيدو قد يرحل في يناير في ظل عدم ممانعة ناديه للاستماع لعروض للاعب الوسط.

وربط الإعلام الإنجليزي بين الإكوادوري وتشيلسي عقب تولي جراهام بوتر، مدرب برايتون السابق، تدريب البلوز.

برشلونة يخطط للمزيد من البيع في يناير

2022-09-11T08:39:21.671Z

قالت "سبورت" إن وضعية برشلونة الاقتصادية ستجبره على دخول ميركاتو الشتاء من أجل التخلص من المزيد من لاعبيه.

وعنون تقرير الجريدة المقرب من النادي الكتالوني لاعبين مثل جيرارد بيكيه، جوردي ألبا، ممفيس ديباي، وحتى فرينكي دي يونج كمرشحين للبيع في ظل ارتفاع رواتبهم.

ريال ليس متسرعاً لضم مهاجم

2022-09-11T08:38:08.822Z

ناقشت "ماركا" مخططات ريال مدريد لدعم مركز رأس الحربة، خصوصاً عقب قرار النادي عدم تعزيز المركز الميركاتو المنصرم.

وقال التقرير إن الملكي قرر عدم الاستثمار في هذا المركز في وجود كريم بنزيما واستمراره في العطاء والتألق.

برشلونة يعود إلى برناردو

2022-09-11T08:37:15.720Z

ذكر "إكريم كونور" أن برشلونة لم يتوقف عن التخطيط لضم نجم مانشستر سيتي برناردو سيلفا.

وقال الصحفي التركي إن البلوجرانا سيعود في يناير المقبل بعرض جديد لمحاولة ضم البرتغالي.