أخبار الانتقالات | برشلونة يستغل تشيلسي وصفقة برتغالية لباريس

كشفت صحيفة "جارديان" البريطانية، عن رغبة تشيلسي في التعاقد مع كايل ووكر بيترز ظهير نادي ساوثامبتون الإنجليزي.

وأوضحت أن اللاعب يعتبر من الأهداف المفضلة لتوماس توخيل، بسبب قدرته على اللعب كظهير أيمن ولاعب وسط أيمن، لذلك يرحب المدرب الألماني بقدومه لستامفورد بريدج.

وأوضحت الصحيفة أن تشيلسي تقدم بالفعل بعرض قيمته 35 مليون جنيه استرليني، ومن المتوقع أن يكون مبلغ 40 مليون استرليني كافيًا لحسم الصفقة.