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أخبار الانتقالات | برشلونة يستجيب لديمبيلي وريال مدريد يجدد لمودريتش

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 11 يناير لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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Luka Modric Real Madrid
Getty Images

صراع أوروبي على فينيسيوس الجديد "الذي تجاوز مهارة نيمار"!

2022-01-11T08:38:35.257Z

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن وجود رغبة لدى العديد من الأندية الكبيرة في ضم اللاعب الشاب إندريك لاعب بالميراس البرازيلي في أسرع وقت ممكن.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن أندية ريال مدريد وبرشلونة يتابعان اللاعب عن كثب ويسعيان لخطفه.



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غياب حارس مانشستر يونايتد جاء لحسم رحيله

2022-01-11T08:36:00.854Z

أكدت تقارير صحفية إنجليزية أن غياب الحارس دين هندرسون عن مباراة أستون فيلا في كأس إنجلترا جاء تمهيدًا لرحيله.

حيث أوضحت صحيفة "مانشستر إيفينينج نيوز" أن اللاعب سيرحل في فترة إعارة جديدة بحثًا عن الدقائق.



خيانة ريال مدريد .. وكيل رونالدو يعمل على نقله إلى برشلونة!

2022-01-11T08:35:15.883Z

يبدو أن البرتغالي كريستيانو رونالدو قد سئم سريعًا من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي وأبلغ وكيله جورج مينديش أن يبحث له عن فريق جديد.

ويشعر رونالدو بعدم الراحة منذ عودته إلى مانشستر يونايتد في الصيف الماضي، رغم تألقه على الصعيد التهديفي، لكن غياب التخطيط وعدم وجود استقرار رغم تغيير الجهاز الفني لا يساعده على الإطلاق.



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برشلونة يستجيب لطلبات عثمان ديمبيلي!

2022-01-11T08:34:59.005Z

أوضحت تقارير صحفية فرنسية اليوم أن نادي برشلونة قد استجاب لطلبات اللاعب الفرنسي عثمان ديمبيلي المادية.

بحسب ما ذكرت صحيفة "ليكيب"، فالنادي الكتالوني سيستجيب للطلبات المالية له وسيجعله الأعلى أجرًا في الفريق، لكن المحادثات ستستمر حتى نهاية الشهر.



فيرنانديش عن انتقاله إلى برشلونة: كذبة أبريل!

2022-01-11T08:33:23.339Z

وصف البرتغالي برونو فيرنانديش نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي التقارير التي ربطته بالانتقال إلى برشلونة الإسباني بأنها "صحافة سيئة".

برونو ومنذ انتقال إلى مانشستر يونايتد في يناير 2020 قادمًا من سبورتنج لشبونة البرتغالي أصبح أحد أهم اللاعبين في صفوف "الشياطين الحمر"، لكن مستواه تراجع بشكل ملحوظ في النصف الأول من موسم 2021-22.

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نيوكاسل يدعم الهجوم بهداف اليورو

2022-01-11T08:32:50.669Z

أوضحت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن رغبة نادي نيوكاسل في الحصول على خدمات اللاعب باتريك تشيك من صفوف باير ليفركوزن.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي سبورت"، حيث أكدت أن الصفقة قد تكلف الفريق الإنجليزي حوالي 50 مليون يورو.



برشلونة يحدد بديل نيتو

2022-01-11T08:31:45.622Z

أوضحت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة قد حدد الحارس البديل للبرازيلي نيتو الذي سيرحل عن الفريق الكتالوني.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن ستول ديميتريفسكي لاعب رايو فاييكانو سيكون هو البديل.



صراع أوروبي على فينيسيوس الجديد "الذي تجاوز مهارة نيمار"!

2022-01-11T08:29:22.471Z

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن وجود رغبة لدى العديد من الأندية الكبيرة في ضم اللاعب الشاب إندريك لاعب بالميراس البرازيلي في أسرع وقت ممكن.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن أندية ريال مدريد وبرشلونة يتابعان اللاعب عن كثب ويسعيان لخطفه.



صفقة فلاهوفيتش تكلف 150 مليون

2022-01-11T08:29:14.207Z

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن صفقة اللاعب دوسان فلاهوفيتش لن تكلف فريق آرسنال أقل من 150 مليون جنيه استرليني.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، والتي أكدت أن فيورنتينا طلب حوالي 58 مليونًا، واللاعب يطلب 300 ألف في الأسبوع، ويطلب وكيله 15 مليونًا.



بعد رحيل كوتينيو .. برشلونة يعود إلى هدف برازيلي قديم لتدعيم صفوفه

2022-01-11T08:28:20.216Z

يبحث نادي برشلونة الإسباني في سوق الانتقالات عن لاعبين قادرين على منح الإضافة للقائمة التي تعاني بشدة خلال منافسات موسم 2021-22.

ومع رحيل البرازيلي فيليبي كوتينيو عن برشلونة متوجهًا إلى أستون فيلا الإنجليزي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، فإن "البلوجرانا" حدد بالفعل اللاعب البديل له.



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