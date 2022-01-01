أخبار الانتقالات | غموض مستقبل سواريز وكونتي يفاوض نجم ريال مدريد

صفقة كورية لبايرن
وفقًا لمعلومات لموقع "جول"، اقترب نادي بايرن ميونخ الألماني من ضم لاعب خط الوسط الكوري هيون جو لي البالغ من العمر 18 سنة.
ومن المقرر أن يخضع لاعب بوهانج ستيلرز للكشف الطبي اليوم الأربعاء، على أن يوقع بشكل رسمي يوم الخميس في صفقة إعارة مع خيار الشراء.
مدافع جديد في ميلان
أكدت شبكة "سكاي سبورتس" أن نادي ميلان الإيطالي دخل في محادثات جدية للتعاقد مع إريك بايي مدافع مانشستر يونايتد.
المحادثات لا تزال في مراحلها الأولى، كما أن ميلان وضع عبده ديالو لاعب باريس سان جيرمان كهدف بديل له.
توتنهام يحاول استعادة نجمه
موقع " Fichajes" الإسباني، أكد محاولة نادي توتنهام لجلب لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد إلى صفوفه مرة أخرى.
صاحب الـ36 سنة في محادثات مستمرة مع ريال لتجديد عقده، ولكن توتنهام يحاول التدخل في اللحظات الأخيرة بناء على رغبة المدرب أنطونيو كونتي.
مورينيو يعود لجاكا
كشفت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، عن عودة روما لمحاولة التعاقد مع جرانيت جاكا لاعب وسط آرسنال.
وأوضحت ان صاحب الـ29 سنة يعتبر الآن من الأهداف الرئيسية للمدرب جوزيه مورينيو الصيف القادم.
موهبة جديدة في ريال مدريد
أكدت شبكة "ESPN" الأمريكية أن ريال مدريد يترقب تطور إندريك لاعب بالميراس البالغ من العمر 15 سنة.
وأشارت إلى وجود اتصالات بين النادي الإسباني ووكلاء اللاعب، لمحاولة ضمه في المستقبل القريب.
تجديد راشفورد
كشفت شبكة "ESPN" الأمريكية عن قيام مانشستر يونايتد بالتخطيط لتجديد التعاقد مع مهاجم الفريق ماركوس راشفورد.
وأوضحت أن النادي الإنجليزي دخل في محادثات جدية مع صاحب الـ24 سنة، لتمديد عقده الذي ينتهي في يونيو 2023.
آرسنال وفلاهوفيتش
قال ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال، إنه لا يعرف ما إذا كان هناك أي صفقات ضخمة ستحدث بالنادي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
المدفعجية ارتبطوا مؤخرًا بالتعاقد مع المهاجم الصربي دوسان فلاهوفيتش، ليرد أرتيتا على كل هذه التكهنات.
وقال الإسباني:"لا أعرف ما سيحدث، ولكن تاريخيًا آرسنال كان قادرًا على جلب أفضل اللاعبين في العالم، وأفضل اللاعبين دائمًا مهتمين بالقدوم إلى هنا، الوضع لم يتغير".
وأضاف:"في كل مرة تحدثت فيها إلى أي لاعب، كان على استعداد كبير للانتقال إلى النادي ولم أواجه أي موقف آخر وهذه إحدى نقاط قوتنا".
مستقبل سواريز
كشف برنامج "كوب" الإسباني، عن تخطيط أتلتيكو مدريد للحياة من دون لويس سواريز خلال الموسم القادم.
صاحب الـ34 سنة سيرحل عن أتلتيكو في الصيف، وهناك بعض الاحتمالات حول انتقاله إلى الدوري الأمريكي.