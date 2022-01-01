أخبار الانتقالات | برشلونة يختار نجم سيتي لتعويض صفقة كوندي

في ظل التنافس الكبير مع تشيلسي على ضم جول كوندي من صفوف إشبيلية، وجه برشلونة أنظاره نحو هدف جديد لدعم دفاعه.

وذكر موقع "فيكاخيس" أن البلوجرانا الآن يستهدف أيمريك لابورت، مدافع مانشستر سيتي، كما ذكر جيرارد مورينو أن الفريق مهتم بميلان شكرينيار من إنتر كذلك.