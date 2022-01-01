مدونة حية

أخبار الانتقالات | برشلونة يختار نجم سيتي لتعويض صفقة كوندي

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 21 يوليو لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

محدث
التعليقات (0)
Pep-Guardiola
(C)Getty Images

تشيلسي يتفوق في صراع كوندي على برشلونة

2022-07-21T08:04:15.625Z

آخر التفاصيل هنا

ألفيش إلى المكسيك

2022-07-21T07:57:26.666Z

علم جول أن داني ألفيش قد استقر أخيراً على النادي الجديد الذي سيمثله الفترة المقبلة.

وسينضم الدولي البرازيلي إلى صفوف بوماس المكسيكي، ويتم العمل على توقيع العقود في الساعات المقبلة.

نيوكاسل مهتم بمهاجم سالزبورج

2022-07-21T07:55:54.931Z

بحسب "ديلي ميل"، يسعى نيوكاسل لتعزيز الخط الأمامي بضم بنيامين سيسكو من صفوف سالزبورج.

اللاعب الذي يبلغ 19 عاماً تألق ولفت الأنظام في النمسا الموسم الماضي، وأصبح مطمعاً لعدة أندية أوروبية كبرى.

سبيرز يدخل على الخط من أجل زانيولو بعرض للتبادل

2022-07-21T07:53:15.678Z

أوضح "90min" أن توتنهام سيعرض على روما صفقة تبادلية من أجل التعاقد مع نيكولو زانيولو.

الصفقة ستكون في صورة المدافع الويلزي جوي رودون، بالإضافة لمبلغ مالي من أجل إقناع ذئاب العاصمة ببيع النجم الشاب.

برايتون يرفض عرض سيتي لضم كوكوريلا

2022-07-21T07:51:59.833Z

قال "ديفيد أورنستين" إن عرض مانشستر سيتي الأول لضم مارك كوكوريلا، ظهير برايتون، تم رفضه.

العرض بحسب التقرير في حدود 35 مليون يورو، ولكن برايتون يطلب مبلغاً يتعدى 55 مليون يورو لبيع الإسباني.

برشلونة يستهدف لابورت

2022-07-21T07:50:23.228Z

في ظل التنافس الكبير مع تشيلسي على ضم جول كوندي من صفوف إشبيلية، وجه برشلونة أنظاره نحو هدف جديد لدعم دفاعه.

وذكر موقع "فيكاخيس" أن البلوجرانا الآن يستهدف أيمريك لابورت، مدافع مانشستر سيتي، كما ذكر جيرارد مورينو أن الفريق مهتم بميلان شكرينيار من إنتر كذلك.