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أخبار الانتقالات | برشلونة يحاول خطف كوندي من تشيلسي وحسم مصير مودريتش

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 29 مايو لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

محدث
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kounde-sevilla
(C)Getty Images

مودريتش يجدد

2022-05-29T07:29:04.868Z

أوضحت "ماركا" أن لوكا مودريتش مستمر لعام إضافي مع ريال مدريد عقب تمديد عقده المنتهي بحلول نهاية الموسم الجاري.

وأضاف التقرير أن الكرواتي أمضى بالفعل على عقده الجديد وسيكون الإعلان الرسمي خلال الساعات المقبلة.

تين هاج يطلب تيمبر

2022-05-29T07:26:38.328Z

أوضحت "ميرور" أن إريك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد، طلب التعاقد مع جوليان تيمبر، مدافع أياكس.

وطلب تين هاج أيضاً من يونايتد الدخول في سباق التعاقد مع داروين نونيز، مهاجم بنفيكا المطلوب في عدة أندية كبرى.

مارسيلو يعلن الرحيل

2022-05-29T07:19:25.875Z

أعلن لاعب ريال مدريد مارسيلو انتهاء رحلته مع الفريق الملكي عقب نهائي دوري أبطال أوروبا.

وصرح الظهير الأيسر البرازيلي للإعلام بعد المباراة بأن هذا الموسم كان الأخير مع الفريق، وأنه لا يعرف بعد فريقه المقبل.

صراع سعودي تركي على نجم ليل

2022-05-29T07:18:56.804Z

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إبراهيموفيتش يرفض الاعتزال

2022-05-29T07:18:25.820Z

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تشافي يطلب كوندي

2022-05-29T07:16:42.998Z

كشفت "موندو" عن وجود اهتمام من قبل برشلونة بالتعاقد مع أحد الثنائي جول كوندي من إشبيلية، أو كاليدو كوليبالي من نابولي لدعم الخط الخلفي.

ويفضل مدرب برشلونة تشافي ضم كوندي بسبب صغر سنه ومعرفته بالليجا، ولكن يواجه منافسة قوية من تشيلسي بحسب التقرير.

وإذا لم ينجح البلوجرانا بضم الفرنسي، سيتحرك بحسب التقرير لنجم نابولي السنغالي الذي ينتهي عقده في 2023.