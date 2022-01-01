أخبار الانتقالات | برشلونة مُصر على ليفاندوفسكي، وظهور بدلاء هالاند

دورتموند يحدد بدلاء هالاند
أكدت تقارير صحفية أن نادي بوروسيا دورتموند قد حدد بدلاء لاعبه الحالي إرلينج هالاند في سوق الانتقالات بالفعل.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "بيلد"، والتي أكدت أن آدم هلوجيك لاعب سبارتا براجا ضمن هؤلاء المرشحين لخلافته.
صراع إنجليزي على نجم أياكس
بعد أن أكدت تقارير عديدة عن وجود شبه اتفاق بين برشلونة واللاعب، أكدت تقارير أخرى اليوم على اهتمام أندية إنجليزية بأنتوني جناح أياكس.
جاء هذا بحسب ما ذكر الصحفي إكرم كونور والذي أكد أن تشيلسي ومانشستر يونايتد يريدان ضمه لصفوفهما.
سيرجي روبرتو يقترب من التمديد لبرشلونة
أوضحت تقارير صحفية إسبانية أن اللاعب سيرجي روبرتو قد اقترب من تمديد تعاقده رفقة برشلونة في الفترة المقبلة.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن التمديد سيكون لمدة 12 شهرًا للحفاظ عليه في الموسم المقبل.
بوجبا يغادر مجموعة "واتساب" مانشستر يونايتد ويخبر زملائه بالرحيل!
كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن النجم الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد قد غادر مجموعة الـ "واتساب" الخاصة بنجوم الشياطين الحمر.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميرور"، والتي أكدت أن اللاعب قد أخبر زملائه أنه سيرحل عن صفوف الفريق بنهاية الموسم.
ديبالا في محادثات مع إنتر
أكدت تقارير صحفية أن نادي إنتر قد قابل أحد ممثلي الأرجنتيني باولو ديبالا الأسبوع الماضي لمناقشة عملية انتقال محتملة لصفوفهم.
جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "90min" ,الذي أكد أن عدة أندية إنجليزية أيضًا مهتمة باللاعب كمانشستر يونايتد وتشيلسي وتوتنهام.
برشلونة لا يزال يعمل على صفقة ليفاندوفسكي
بحسب ما أكد الصحفي الشهير فابريتسيو رومانو فنادي برشلونة لم يفقد الأمل في الحصول على خدمات البولندي روبرت ليفاندوفسكي.
ولن يتخذ النادي الخطوة الأولى، حيث ينتظر مناقشة وكيل ليفاندوفسكي مع إدارة بايرن حول عقده، في ظل وجود رغبة من ليفاندوفسكي نفسه باللعب لبرشلونة.