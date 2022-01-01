أخبار الانتقالات | برشلونة مُصر على ليفاندوفسكي، وظهور بدلاء هالاند

بعد أن أكدت تقارير عديدة عن وجود شبه اتفاق بين برشلونة واللاعب، أكدت تقارير أخرى اليوم على اهتمام أندية إنجليزية بأنتوني جناح أياكس.

جاء هذا بحسب ما ذكر الصحفي إكرم كونور والذي أكد أن تشيلسي ومانشستر يونايتد يريدان ضمه لصفوفهما.