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أخبار الانتقالات | حسم مصير ديمبيلي ومونزا يقارع الكبار بإيكاردي وديبالا!

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 2 يوليو لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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icardi dybala
(C)Getty Images

دي يونج يعود إلى بي إس في

2022-07-02T07:36:31.440Z

أعلن بي إس في إيندهوفن عودة الهولندي لوك دي يونج لصفوفه من إشبيلية.

المهاجم أمضى الموسم مُعاراً مع برشلونة، وكان يملك عرضاً من المكسيك وفريق تولوكا بحسب "فابريزيو رومانو"، ولكن اختار العودة لناديه القديم.

يونايتد يقترب من مارتينيز

2022-07-02T07:32:15.472Z

كما أكدت "ديلي ميل"، أصبح مانشستر يونايتد هو الأقرب لضم ليساندرو مارتينيز من صفوف أياكس.

الأرجنتيني كان في مفاوضات مع آرسنال، ولكن أكد "ديفيد أورنستين" أن يونايتد في مفاوضات متقدمة مع اللاعب.

ميلان يضم فلورينزي نهائياً

2022-07-02T07:30:50.914Z

أعلن ميلان تفعيل بند الشراء بعقد أليساندرو فلورينزي وضم المدافع بصفة نهائية من صفوف روما.

اللاعب لعب الموسم الماضي على سبيل الإعارة، وبحسب التقارير في إيطاليا، ينتقل نهائياً مقابل قرابة 3.5 مليون يورو.

بايرن يستعلم عن دي ليخت

2022-07-02T07:26:49.617Z

قال "ألفريدو بيدولا" إن بايرن قد استعلم عن السعر المطلوب من أجل ضم ماتاياس دي ليخت من يوفنتوس.

اللاعب الهولندي في طريقه للمغادرة، وبحسب التقرير، تلقى عرضاً من تشيلسي يقارب 70 مليون يورو، ولكن يوفنتوس يطلب 90 على الأقل.

صراع على مينجيزا

2022-07-02T07:24:05.939Z

ذكرت "موندو" أن أوسكار مينجيزا مطلوب في عدة أندية وقد يغادر برشلونة بالفعل هذا الصيف.

المدافع محط اهتمام بوردو، فالنسيا، وهيرتا بيرلين، وأضاف "دي مارزيو" أن مونزا أيضاً مهتم بخدماته.

برشلونة يثق في ديمبيلي

2022-07-02T07:22:08.927Z

ذكرت "موندو" أن برشلونة متفائل بخصوص تمديد عقد عثمان ديمبيلي، وذلك بعد أن انتهى العقد الأخير رسمياً بنهاية يونيو.

ويأمل برشلونة أن يقبل الفرنسي عقداً بمقابل أقل 40 بالمائة عن السابق على صعيد الراتب.

مونزا يتواصل مع إيكاردي ويحلم بديبالا

2022-07-02T07:20:07.948Z

ذكر "جيانلوكا دي مارزيو" أن مونزا الصاعد حديثاً للدوري الإيطالي تواصل مع واندا نارا، زوجة ووكيلة ماورو إيكاردي.

الصحفي ذكر في "سكاي" أن هدف نادي سيلفيو بيرلسكوني هو تكوين ثنائية أرجنتينية تجمع إيكاردي بباولو ديبالا، وإن أكد صعوبة الأمر في ظل طلبات راتب ديبالا المرتفعة.