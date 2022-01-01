أخبار الانتقالات | برشلونة خارج سباق هالاند، وباريس حدد بديل مبابي

يبدو أن باريس سان جيرمان لم يكن يستبعد فكرة رحيل كيليان مبابي بشكل كامل في الصيف الماضي لصالح ريال مدريد.

جاء هذا بحسب ما ذكر الصحفي فابريزيو رومانو، والذي أكد أن راشفورد لم يكن الوحيد الذي حاول باريس سان جيرمان ضمه، ليكون بديلًا لمبابي.