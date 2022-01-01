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أخبار الانتقالات | بايرن يهاجم برشلونة ومطالب تين هاج لمانشستر

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 8 أبريل لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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Erik ten Hag Ajax Champions League 2021-22
Getty

بيريشيتش وهاندانوفيتش يقتربان من التجديد

2022-04-08T09:30:35.783Z

قالت "لاجازيتا" إن سمير هاندانوفيتش غير رأيه وقريب من التمديد مع إنتر حتى 2024، وأنه سيكون ممهداً لأندري أونانا ليتولى مركزه مستقبلاً في عرين النيراتزوري.

وفي المقابل، قالت "كورييري" إن إيفان بيريشيتش هو الآخر قريب من مد عقده المنتهي كذلك بنهاية الموسم مع إنتر، وسيستمر مع الفريق بعد التوصل لاتفاق مع الإدارة.

المسحل يكشف موقف الدوري السعودي من لاعبي الدوري الأوكراني

2022-04-08T09:30:02.928Z

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برشلونة يتابع ماونت ونكونكو

2022-04-08T09:29:00.889Z

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بايرن يخطف مزراوي من برشلونة

2022-04-08T09:28:25.031Z

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ناجلسمان يبدي إعجابه بدي يونج

2022-04-08T09:27:52.324Z

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ساسوولو يسوق نجومه

2022-04-08T09:25:07.726Z

تحدث المدير الرياضي لساسوولو جيوفاني كارنيفالي عن ارتباط لاعبيه الكبار بعدة أندية كبرى في إيطاليا وأوروبا، ورحب ببيعهم في حال وصول عروض مناسبة.

وفتح حديثه بمناقشة جيانلوكا سكاماكا وقال إن المهاجم سأل عنه إنتر وعدة أندية في البريميرلييج، كما رشح قائده دومينيكو بيراردي لميلان، كما أوضح أن حامد تراوري مطلوب في إنجلترا ونابولي، ويوفنتوس كان قريباً من الدولي الإيطالي جياكومو راسبادوري.

تين هاج يطالب مانشستر بالتحكم الكامل

2022-04-08T09:23:15.410Z

أوضح "فابريزيو رومانو" أن إريك تين هاج وضع قائمة من الطلبات لمانشستر يونايتد من أجل الموافقة على تدريب الفريق الموسم القادم.

وطلب الهولندي الذي قالت "ESPN" إن على وشك قيادة يونايتد التحكم الكامل في سياسات الفريق فيما يخص التعاقدات وتجديد العقود، وأن يكون رأيه ضرورياً في كل القرارات التي تخص الفريق الأول.