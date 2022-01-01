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أخبار الانتقالات | بايرن يقابل رايولا وإنتر يُغري ديبالا

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 6 مارس لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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dybala juventus disperato
Getty Images

غموض بخصوص مستقبل جانج مع الهلال

2022-03-06T08:37:56.059Z

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موري في طريقه لمغادرة النصر

2022-03-06T08:37:17.448Z

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أليجري يرد على شائعات عودة بوجبا

2022-03-06T08:36:46.670Z

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مرتضى يوضح موقف أبو جبل من النصر

2022-03-06T08:35:23.165Z

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مفاجأة في قيمة صفقة برشلونة الجديدة

2022-03-06T08:33:17.477Z

كشفت "آس" بأن برشلونة سيدفع خمسة مليون يورو قيمة انتقال بابلو توري لصفوفه من راسينج سانتاندير، المبلغ الذي قد يرتفع إلى 20 مليون يورو بحسب عدة شروط متفق عليها بالعقد.

اللاعب الشاب انضم لصفوف البلوجرانا رسمياً في الساعات الماضية، وأوضح مدرب الفريق الرديف لبرشلونة بأن اللاعب سينضم للفريق الأول وليس فريقه.

جوارديولا يطلب مهاجماً

2022-03-06T08:31:55.421Z

أوضح بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، في تصريحات للإعلام بأن ناديه يعمل من أجل تلبية طلبه بضم رأس حربة.

وقال بيب إن الفريق لا يتعرض للهجوم الإعلامي بسبب فوزه وتقديم عروض طيبة دوماً، ولكن عند الخسارة يتم فتح ملف المهاجم، والذي أكد أن ناديه يعمل عليه لأن من الصعب اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز دون رأس حربة صريح.

أوليفر كان يقابل رايولا

2022-03-06T08:29:44.286Z

أكد أوليفر كان، المدير العام لبايرن ميونخ، مع "سكاي" أنه التقى مع الوكيل الشهير مينو رايولا في الأيام الماضية بموناكو.

ولم يوضح كان سبب اللقاء وقال إنه كان في لندن أيضاً ويسافر كثيراً ويلتقي وكلاء لاعبين، كما علق على ارتباط ناديه بإرلينج هالاند بأن الأخير لاعب في بوروسيا دورتموند ومصاب حالياً، وهو لا يحب الحديث عن لاعبين في فرق أخرى.

إنتر يُغري ديبالا

2022-03-06T08:27:51.675Z

كشفت "لاجازيتا" أن إنتر تحدث مع وكيل باولو ديبالا وقدم عرضاً براتب يبلغ 7.5 مليون يورو لإغراء الأرجنتيني بالتوقيع مع النيراتزوري الصيف القادم.

عقد لاعب يوفنتوس مع فريقه ينتهي في يونيو، وبحسب التقرير يعرض البيانكونيري 7 مليون يورو للتمديد، وحتى الآن لم يتفق الطرفان.