أخبار الانتقالات | بايرن يخطف نجم أياكس والشناوي يرفض النصر

مزراوي يحدد موعد اتخاذ قراره
2022-03-21T07:32:31.125Z
أوضح نصير مزراوي، نجم أياكس، أنه في خلال الشهرين المقبلين سيتخذ قراره النهائي بخصوص فريقه المقبل، وذلك في تصريحات مع "US".
اللاعب المغربي ارتبط ببرشلونة وبايرن ميونخ مؤخراً عقب أن أعلن عدم تمديد عقده رفقة أياكس، والذي ينتهي بحلول نهاية الموسم الجاري.
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2022-03-21T07:31:17.035Z
التفاصيل هنا
بايرن يقترب من خطف جرافنبرخ
2022-03-21T07:27:53.117Z
أفصحت "تيليجراف" الهولندية عن تفاصيل اقتراب بايرن ميونخ من خطف ريان جرافنبرخ، نجم أياكس الشاب.
العملاق البافاري بحسب التقرير عرض 25 مليون يورو ولكن أياكس يطلب 35 مليوناً، ولكن أكد فابريزيو رومانو أن المحادثات مستمرة بين الطرفين.
الشناوي يرفض النصر
2022-03-21T07:27:28.573Z
التفاصيل هنا.