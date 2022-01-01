أخبار الانتقالات | باريس ينقذ كونتي وتشيلسي نحو ديمبيلي

حيرة حول مستقبل العويس
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توقف صفقة سينسي إلى سامبدوريا
أوقف إنتر انتقال لاعبه ستيفانو سينسي إلى صفوف سامبدوريا على سبيل الإعارة بحسب "سكاي".
متوسط الميدان الإيطالي كان انتقاله شبه محسوم، ولكن إصابة خواكين كوريا، بالإضافة لتسجيله الانتصار أمام إمبولي بالكأس جعلت إنتر يعيد الحسابات.
واتفورد يراقب فيليبس
بحسب "إيفننج ستاندارد"، قد يتحرك واتفورد في انتقالات الشتاء لضم مدافع ليفربول نات فيليبس.
اللاعب لا يدخل في حسابات الريدز هذا الموسم، ويحظى بإعجاب مدرب واتفورد كلاوديو رانييري.
تشيلسي مهتم بديمبيلي
أوضحت "صن" أن تشيلسي أصبح من الأندية المهتمة بالتعاقد مع لاعب برشلونة عثمان ديمبيلي عقب قرار ناديه بالتخلص منه.
وذكرت الصحيفة أن موقف البلوز ليس واضحاً إذا كان سيتحرك مباشرة في يناير، أم ينتظر انتهاء عقده الصيف المقبل.
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باريس يتحرك لضم ندومبيلي
علم "جول" أن هناك تحركات من طرف باريس سان جيرمان لضم تونجاي ندومبيلي من صفوف توتنهام.
متوسط الميدان الفرنسي لا يدخل في حسابات مدرب سبيرز أنطونيو كونتي، ويبحث عن مشتري له لإفساح المجال لضم بديل.