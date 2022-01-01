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أخبار الانتقالات | باريس ينقذ كونتي وتشيلسي نحو ديمبيلي

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 21 يناير لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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Ousmane Dembele Barcelona 2021
Getty Images

حيرة حول مستقبل العويس

2022-01-21T08:28:35.464Z

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توقف صفقة سينسي إلى سامبدوريا

2022-01-21T08:24:25.514Z

أوقف إنتر انتقال لاعبه ستيفانو سينسي إلى صفوف سامبدوريا على سبيل الإعارة بحسب "سكاي".

متوسط الميدان الإيطالي كان انتقاله شبه محسوم، ولكن إصابة خواكين كوريا، بالإضافة لتسجيله الانتصار أمام إمبولي بالكأس جعلت إنتر يعيد الحسابات.

واتفورد يراقب فيليبس

2022-01-21T08:24:24.840Z

بحسب "إيفننج ستاندارد"، قد يتحرك واتفورد في انتقالات الشتاء لضم مدافع ليفربول نات فيليبس.

اللاعب لا يدخل في حسابات الريدز هذا الموسم، ويحظى بإعجاب مدرب واتفورد كلاوديو رانييري.

تشيلسي مهتم بديمبيلي

2022-01-21T08:24:23.980Z

أوضحت "صن" أن تشيلسي أصبح من الأندية المهتمة بالتعاقد مع لاعب برشلونة عثمان ديمبيلي عقب قرار ناديه بالتخلص منه.

وذكرت الصحيفة أن موقف البلوز ليس واضحاً إذا كان سيتحرك مباشرة في يناير، أم ينتظر انتهاء عقده الصيف المقبل.

مرض رايولا يعقد موقف بوجبا وهالاند

2022-01-21T08:24:23.321Z

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باريس يتحرك لضم ندومبيلي

2022-01-21T08:23:11.390Z

علم "جول" أن هناك تحركات من طرف باريس سان جيرمان لضم تونجاي ندومبيلي من صفوف توتنهام.

متوسط الميدان الفرنسي لا يدخل في حسابات مدرب سبيرز أنطونيو كونتي، ويبحث عن مشتري له لإفساح المجال لضم بديل.