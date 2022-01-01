أخبار الانتقالات | باريس يقترب من حرمان ريال مدريد من تشواميني، وبرشلونة يحدد سعر ديباي

علم جول أن باريس سان جيرمان يرغب في إتمام التعاقد مع أوريلين تشواميني من موناكو الفرنسي رغم رغبة ريال مدريد في ضمه.

وكان موناكو قد أصر على مبلغ 85 مليون يورو لأجل اللاعب وهو ما قد لا يدفعه النادي الملكي.

ويحاول باريس المنافسة على اللاعب وإفساد وصول اللاعب إلى ريال مدريد.