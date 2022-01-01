أخبار الانتقالات | باريس يطلب نجمي إنتر و60 مليوناً لدي يونج

وكيله: لاوتارو باق في إنتر
أكد أليخاندرو كامانو، وكيل لاوتارو مارتينيز، مع "إف سي إنتر نيوز" أن اللاعب مستمر في صفوف إنتر.
وأوضح الوكيل أن لا نية للأرجنتيني للمغادرة أو لبيعه من قبل ناديه في ظل التقارير التي أشارت إلى إمكانية بيعه لإفساح المجال لعودة روميلو لوكاكو.
رحيل أوريجي وكاريوس عن ليفربول
نشر ليفربول بياناً أعلن فيه رحيل ثمانية لاعبين عن صفوفه بعد القرار بعدم تمديد عقودهم.
أبرز الأسماء المذكورة في البيان كانت ديفوك أوريجي، المهاجم البلجيكي الذي ينتظر أن ينتقل لميلان مجاناً، والحارس لوريس كاريوس.
نيوكاسل يخطف بوتمان
كشفت "تيلجراف" عن اقتراب نيوكاسل من حسم صفقة الهولندي سفن بوتمان من صفوف ليل.
المدافع كان قريباً من ميلان بحسب التقارير هو وزميله في ليل ريناتو سانشيس، ولكن الجريدة الإنجليزية أشارت إلى تفوق في الساعات الأخيرة للعرض القادم من الماجبايس.
ليفربول يقترب من نونيز
أفاد "فابريزيو رومانو" بوجود عرض من ليفربول بقيمة 80 مليون يورو لبنفيكا من أجل نجمه داروين نونيز.
وبحسب الصحفي الإيطالي، اتفق ليفربول مع المهاجم المطلوب بقوة على البنود الشخصية,
ديبالا يوافق على عرض إنتر
أكدت "سكاي" على موافقة باولو ديبالا على الانتقال إلى صفوف إنتر عقب اجتماع وكيله مع ممثلي النيراتزوري الأربعاء.
إنتر عرض راتباً في حدود 6 مليون يورو بالحوافز، والنجم الأرجنتيني رحب بالعرض، وينتظر إتمام الاتفاق الأسبوع المقبل بحسب التقرير.
دومفريس يقرب لوكاكو من إنتر
قالت "لاجازيتا" إن اهتمام تشيلسي بضم دينزل دومفريس قد يكون بوابة إنتر لاستعادة روميلو لوكاكو.
الظهير الهولندي قد ينتقل إلى لندن، ويتيح لإنتر إتمام استعارة المهاجم البلجيكي لموسمين مع أحقية الشراء بحسب التقرير.
يونايتد يعرض 60 مليوناً من أجل دي يونج
كشفت "ماركا" عن تقدم مانشستر يونايتد بالعرض الأول لضم فرينكي دي يونج من برشلونة خلال الميركاتو الصيفي.
العرض عبارة عن 60 مليون يورو، و20 مليوناً إضافية في صورة حوافز متعلقة بالمشاركات والجوائز، والذي سيرفضه برشلونة بحسب التقارير.
لاكازيت رسمياً يعود إلى ليون
أعلن ليون عودة مهاجمه أليكساندر لاكازيت بعقد حتى 2025 بعد انضمامه مجاناً لصفوف الفريق الفرنسي قادماً من آرسنال.
IL EST DE RETOUR, ET VOUS LUI AVEZ MANQUÉ ! #GénéralLacazette 🫡🔴🔵#LACAZETTE2025 #MadeInOL #Maillot2223 pic.twitter.com/eWRP8EcZci— Olympique Lyonnais (@OL) June 9, 2022
باريس مهتم بشكرينيار وباريلا
كشفت "لو باريسيان" عن زيارة مقررة للويس كامبوس، المدير ارياضي الجديد المتوقع لبي إس جي، إلى ميلانو من أجل التفاوض مع إنتر على نجميه ميلان شكرينيار ونيكولو باريلا.
الثنائي أكدا الاستمرار في ميلانو بالماضي، وباريلا مؤخراً جدد عقده، بينما تدور المفاوضات مع شكرينير لمد عقده كذلك.
فياريال يحاول ضم مهاجم ليفركوزن
قالت "بيلد" إن لوكاس ألاريو مرشح لترك باير ليفركوزن هذا الصيف بعد تعاقدات الفريق الألماني بالهجوم.
ويعد فياريال الأكثر اهتماماً بحسب التقرير، بالإضافة لوجود اهتمام من أندية إيطالية ومن أمريكا الجنوبية كذلك.
ساكا مستمر في آرسنال رغم اهتمام سيتي وليفربول
ظهر بوكايو ساكا، نجم آرسنال، في فيديو على الموقع الرسمي لناديه ترويجي شكر فيه الجمهور على اختياره الأفضل الموسم الماضي، وأكد استمراره الموسم المقبل مع الفريق.
وربطت "ميترو" جناح آرسنال مؤخراً بالانتقال لصفوف ليفربول ومانشستر سيتي، خصوصاً في ظل عدم مد عقده مع المدفعجية حتى الآن.