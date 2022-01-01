أخبار الانتقالات | باريس يطارد هدف ريال مدريد، وكوليبالي يدرس الرحيل

كشفت "موندو" عن وجود اهتمام من قبل برشلونة بالتعاقد مع أحد الثنائي جول كوندي من إشبيلية، أو كاليدو كوليبالي من نابولي لدعم الخط الخلفي.

ويفضل مدرب برشلونة تشافي ضم كوندي بسبب صغر سنه ومعرفته بالليجا، ولكن يواجه منافسة قوية من تشيلسي بحسب التقرير.

وإذا لم ينجح البلوجرانا بضم الفرنسي، سيتحرك بحسب التقرير لنجم نابولي السنغالي الذي ينتهي عقده في 2023.