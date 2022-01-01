أخبار الانتقالات | باريس يشعل صراع ديبالا وآمال ديمبيلي

صراع على سافيتش
قالت "إل ميساجيرو" إن الصراع سيحتدم الصيف المقبل بين باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد على خدمات سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، نجم لاتسيو.
اللاعب الصربي مطلوب وبقوة في عدة أندية من كبار أوروبا، وتقدر قيمته في حدود 60-70 مليون يورو بحسب التقارير.
ميليك يلمح للبقاء
أثناء المؤتمر الصحفي للقاء دوري المؤتمر الأوروبي المقبل، ألمح نجم مارسيليا أركاديوش ميليك للبقاء مع فريقه الموسم المقبل.
ودخل ميليك في حرب تصريحات مع خورخي سامباولي، مدرب مارسيليا، بسبب عدم المشاركة أساسياً هذا الموسم، ولكن اللاعب قال إنه يتمنى اللعب مع ناديه بدوري أبطال أوروبا الموسم القادم.
إنتر يقترب من تجديد عقد شكرينيار
أوضح "نيكولا شيرا" أن إنتر قريب من مد عقد ميلان شكرينيار حتى 2026 في الفترة المقبلة.
ولا يواجه الطرفان مشاكل في التوصل لاتفاق، وينتظر أن يرتفع راتب اللاعب إلى 4.5 مليون يورو بالموسم بحسب الاتفاق.
ميلان يراقب أسينسيو
ذكرت "سبورتس ميدياست" أن ميلان مهتم بخدمات لاعب ريال مدريد ماركو أسينسيو.
وحتى الآن لم يجدد الدولي الإسباني عقده مع الملكي المنتهي في 2023، مما فتح باب التكهنات.
تشافي يتمسك بالأمل فيما يخص ديمبيلي
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باريس يشعل سباق ديبالا
ذكر الصحفي "نيكولا شيرا" أن باولو ديبالا أحد أكبر الأسماء التي ستشعل سوق الانتقالات الصيف القادم بسبب انتهاء عقده مع يوفنتوس.
وقال الصحفي إن إنتر وباريس سان جيرمان أكثر الأندية اهتماماً بضم الأرجنتيني، بينما دخل آرسنال السباق مؤخراً، ومستمر أتلتيكو مدريد في المحاولة.